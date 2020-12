Kampfdrohnen-Debatte : Ein SPD-Verteidigungspolitiker sieht rot

Am Dienstagnachmittag war für den Sozialdemokraten Fritz Felgentreu der Punkt erreicht, wo er sich entscheiden musste: Wollte er ein braver Parteisoldat sein oder seinen sicherheitspolitischen Überzeugungen folgen? Sollte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion dem pazifistischen Kurswechsel seiner Partei folgen und ein waghalsiges Wahlkampfmanöver unterstützen, statt für die Sicherheit junger Männer und Frauen einzutreten, die im Auftrag des Parlaments in Afghanistan oder Mali ihre Leben für Deutschland riskieren?

Denn darum ging es: die Ausrüstung der Bundeswehr mit Drohnen, die im Falle eines Hinterhalts auf eine Patrouille oder eines bevorstehenden Anschlags auf ein Feldlager nicht tatenlos zusehen müssen, sondern auch abwehren und zuschlagen können. Bisher geht das nicht. Drohnen in der Bundeswehr haben Kamera-Augen, aber keine Waffen. Die einzige Möglichkeit, entfernten Kameraden in Bedrängnis zur Hilfe zu kommen, besteht in Artilleriebeschuss, etwa mit der gewaltigen Panzerhaubitze 2000, deren Geschosse bis zu 40 Kilometer weit tragen, oder in Luftangriffen, etwa mit 500-Kilo-Lenkbomben.

Was daran friedliebender sein soll, als die viel kleineren Kaliber einer Drohnen-Waffe, die rasch und zielgenau einen Angriff stoppen kann, das vermag unter den SPD-Pazifisten um den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich niemand zu erklären. Ihnen geht es ums Prinzip. Mützenich hat das schon betont, als er noch der versierte SPD-Außenpolitiker mit überschaubarem Einfluss war. Drohnen, da dachte Mützenich an gezielte Tötungen Verdächtiger und mutmaßte über eine Entgrenzung der Kriegsführung durch Cyber-Operateure am Joy-Stick, für die das Töten ein Mausklick sein kann.

Die Bundeswehr, zuletzt vor allem Generalinspekteur Eberhard Zorn, hat diese Gedanken und Besorgnisse nicht verworfen. Auch die Generäle im Verteidigungsministerium kennen das amerikanische Vorgehen, die Kampagnen gezielter Tötungen aus der Luft, die unter Präsident Barack Obama zu einem Schlüsselelement der Kriegsführung im Irak und in Afghanistan wurden, jenseits des Völkerrechts.

In ungezählten Anhörungen von Fachleuten und in Fachdiskussionen haben Zorn und die Verteidigungsfachleute der SPD dennoch für die Bewaffnung der Drohnen geworben, um Soldatinnen und Soldaten in akuter Gefahr besser vor Angriffen zu schützen. Jahr um Jahr ging die Diskussion seit 2014. Die Union wusste um die Bedenken in Teilen der SPD, um das ideologische Sprengpotential der Debatte. Deshalb hat schon Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen behutsam versucht, der Zustimmung Wege zu ebnen. Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) tat es ihr nach. Das ging so weit, dass die SPD-Verteidigungspolitiker um Fritz Felgentreu und die zuständige Berichterstatterin Siemtje Möller den Referenten im Ministerium die Anwendungsregeln für die Drohnen quasi in die Tastatur diktieren konnten.