SPD-Parteitag : Wie viele Jahre dauert ein sozialdemokratisches Jahrzehnt?

Aus ihrem Überraschungscoup in der Bundestagswahl will die SPD einen Dauerauftrag machen. Der Berliner Parteitag zeigte, wie brüchig diese kühne Perspektive ist.

Der Bochumer Historiker Bernd Faulenbach hätte sich wohl nicht geträumt, dass sein Buch „Das sozialdemokratische Jahrzehnt“* einmal so in aller Munde sein würde. Es beschreibt die Jahre des sozialdemokratisch regierten Westdeutschland in den Jahren 1969 bis 1982. Als das Buch erschien, 2011, leuchtete es im Tal der Tränen, in dem die SPD sich damals befand, wie ein Edelstein aus vergangenen Tagen, an dem sich die Partei aufrichten konnte. Große Hoffnungen verbanden sich damit allerdings nicht. Heute, über Nacht, sieht das ganz anders aus.

Das „sozialdemokratische Jahrzehnt“ als Verheißung durfte in kaum einer Rede auf dem SPD-Parteitag fehlen. Besonders die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil bemühten die Formel. Das zielt schon jetzt auf die nächste Bundestagswahl. Aus ihrer Perspektive ist das nur konsequent. Der Überraschungscoup, der ihrer Partei mit Olaf Scholz in der Bundestagswahl gelungen ist, soll in einen Dauerauftrag verwandelt werden. Im Quintett, das die SPD künftig führen wird, neben ihnen Olaf Scholz, Ralf Mützenich und der frisch gebackene Generalsekretär Kevin Kühnert, sind die Parteivorsitzenden schließlich die Wächter darüber, dass es ein sozialdemokratisches, nicht ein Ampel-Jahrzehnt sein wird.

Olaf Scholz nutzt den Begriff sehr viel sparsamer. Er richtet sich schließlich nicht nur an das Selbstbewusstsein der SPD, die ihr Glück nicht fassen kann, sondern ist auch eine Warnung gegen FDP und Grüne. Im Jahrzehnt, von dem alles andere als feststeht, dass es sozialdemokratisch sein wird, lässt sich sehr gut verbergen, dass die beiden Parteien zusammen mehr Prozente auf die Waagschale bringen als die 25,7 Prozent der SPD. Es könnte also sehr gut auch ein grün-liberales Jahrzehnt werden. Scholz muss sich weit mehr als seine Genossen als Verwalter, Justierer und Kontrolleur dieser Waagschale verstehen. Sonst wird es erst recht nichts mit dem sozialdemokratischen Jahrzehnt.

Darin steckt die schwierigste Aufgabe für die SPD. Es war ansatzweise schon im Wahlkampf so, und es wird auch künftig so sein: Damit die SPD im Gleichgewicht bleibt und, wie in Faulenbachs „Jahrzehnt“, die sozialdemokratische Kanzlerschaft nicht ständig gefährdet, wird es vor allem darauf ankommen, was sich hinter Olaf Scholz und Kevin Kühnert tut. Sie sind die Pole der stärksten Regierungspartei. Wirken sie, bei aller Polarität, die sie trennt, nicht zusammen - Scholz mit Klingbeil für die Pragmatiker, Kühnert mit Esken für die Parteilinke -, sondern gegeneinander, dann schreibt diese Koalition nur deshalb Geschichte, weil ihr Jahrzehnt längstens vier Jahre dauert.

Kühnert ließ auf dem Parteitag keinen Zweifel daran, dass dieses Zusammenspiel mit ihm als Verfechter einer Programmpartei nicht leicht sein wird. Dass er Andrea Nahles zitierte, um seiner ersten Amtszeit eine Art Motto zu geben, zeigte aber auch, dass er eine andere Rolle spielen will als noch vor wenigen Monaten (und in der Zeit, als Nahles die Grundlagen schuf für den Erfolg von heute).

Die SPD lässt sich auf ein Experiment ein

Wem die SPD in ihrer latenten Polarisierung mehr vertraut, ließ sich am Wahlergebnis für Kühnert, Klingbeil und Esken ablesen. Berauschend war keines der drei Voten, aber doch deutlich unterschiedlich zugunsten Klingbeils, der auf deutlich mehr als achtzig Prozent kam. Kühnert und Esken mit Wahlergebnissen in den siebziger Prozenten schlägt dagegen dezentes Misstrauen entgegen. Die Partei, auch wenn sie sich gerne damit schmückt, antiautoritär und vielstimmig zu sein, wünschte sich vielleicht einen ganz anderen als Vorsitzenden.

Doch Olaf Scholz machte gar nicht erst den Versuch, Kanzlerschaft und Parteivorsitz zusammenzubringen. Dagegen spricht die Doppelspitze, aber auch der Rest der Vorgeschichte seiner Kanzlerkandidatur. Es ist ein Experiment, auf das sich die SPD einlässt. Das historische Vorbild hat nicht deshalb, sondern trotzdem so lange gehalten.