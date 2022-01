Die SPD und Nord Stream 2 : Gefährliche Liebe zur Röhre

Das Verhältnis der SPD zur Gaspipeline Nord Stream 2 bekommt immer mehr irrationale Züge. Und es wird immer gefährlicher. Nach dem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich und Generalsekretär Kevin Kühnert hat nun auch die sozialdemokratische Verteidigungsministerin Christine Lambrecht versucht, eine klare Trennlinie zwischen dem Projekt und den Drohungen Russlands gegen die Ukraine zu ziehen. Im Radiosender RBB sagte Lambrecht am Donnerstag, man solle Nord Stream 2 „nicht in diesen Konflikt hineinziehen“. Schon Ende vorigen Jahres hatte Mützenich in einem „Spiegel“-Interview gesagt, es sei gut, „dass sich die Koalitionsparteien darauf verständigt haben, Nord Stream 2 nicht nach geopolitischen Kriterien zu bemessen“.

Diese Formulierung Mützenichs ist ein Offenbarungseid: Sie bedeutet, dass man sich entschlossen hat, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen; man weigert sich einfach, ein geopolitisches Projekt nach geopolitischen Kriterien zu betrachten. Lambrechts Aussage folgt einer ähnlichen Logik: Sie verneint eine Verbindung zwischen Nord Stream 2 und dem Konflikt, in dem die Pipeline von Russland als Druckmittel eingesetzt wird.

Immerhin verdrehen Mützenich und Lambrecht im Gegensatz zu Kühnert die Zusammenhänge nicht komplett: Beide betonen, dass die Bedrohung für die Sicherheit Europas von Russland ausgeht. Der SPD-Generalsekretär vertauscht in seiner Forderung nach einem Ende der Debatte über Nord Stream 2 auch noch Ursache und Wirkung: Man dürfe internationale Konflikte nicht herbeireden, „um Projekte auf diesem Wege zu beerdigen, die einem schon immer ein Dorn im Auge waren“. Er behauptet also, die Kritiker von Nord Stream 2 wollten den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine anheizen, um so die Pipeline zu stoppen, gegen die sie – aus von ihm nicht genannten Gründen – schon immer seien.

Von Anfang an gegen die Ukraine gerichtet

Richtig ist dagegen: Das wichtigste Argument gegen Nord Stream 2 war von Anfang an, dass die Gasleitung vom Kreml als Waffe gegen die Ukraine gedacht ist, gegen die Russland bei Bekanntgabe des Bauvorhabens im Sommer 2015 seit anderthalb Jahren Krieg führte. Durch die Pipeline werden der Ukraine nicht nur bedeutende Einnahmen entgehen, sie wird auch politisch und militärisch verwundbarer.

Der Zweck der Gaspipelines von Russland durch die Ostsee nach Deutschland war immer die Umgehung der Ukraine. Das war bereits so, als in Russland Mitte der Neunzigerjahre erstmals über solche Pläne gesprochen wurde. Dahinter stand eine legitime Überlegung: Ein Land, das so vom Verkauf seines Gases in das übrige Europa abhängt wie Russland, muss seine Transportwege diversifizieren. Es darf nicht von einem einzigen Transitland abhängig sein. Das erste Ergebnis der russischen Bemühungen um Diversifizierung der Transportwege war die 1999 fertiggestellte Jamal-Pipeline durch Belarus, das zweite Nord Stream 1.

Schon diese Pipeline, die der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr 2005 zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aus der Taufe hob, rief in Polen und den baltischen Staaten heftige Proteste hervor. Während die Regierungen im Westen Europas und die EU das noch nicht wahrhaben wollten, sah man in Warschau, Vilnius, Riga und Tallinn zu dieser Zeit schon sehr deutlich, in welche Richtung sich Russland unter Putin entwickelte. Ein deutlicher Hinweis darauf war Moskaus Verhalten während der orangen Revolution in der Ukraine um die Jahreswende 2004/2005.

Da stand Russland auf der Seite jener Kräfte in Kiew, die versuchten den Sieg eines westlich orientierten Kandidaten in der Präsidentenwahl durch Fälschungen zu verhindern. Im darauffolgenden Winter 2005/2006 zeigte der erste russisch-ukrainische Gasstreit, wie berechtigt die Warnungen der Ostmitteleuropäer waren, der Kreml setze Öl und Gas als politische Waffen ein. Hätte Moskau seine Rohstoffe nicht auf diese Weise selbst zum Politikum gemacht, ginge es bei Pro und Kon­tra der Ostseepipelines allein um wirtschaftliche und ökologische Fragen.

Nord Stream 1 hat vor allem politischen Schaden angerichtet: Die Art und Weise, wie Berlin und Moskau über die Köpfe von Polen und Balten hinweg einfädelten, was sie als gegen ihre Interessen gerichtet ansahen, weckte historisch begründete Ängste. Hinzu kam der Eindruck eines korrupten Einflusses Russlands in Deutschland, der durch den Wechsel Schröders in Gazproms Dienste entstand. Diese Irritationen wären vermutlich irgendwann vergessen worden, hätte Deutschland nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Kriegs im Donbass gegenüber Russland eine konsequente Politik verfolgt. Doch Berlin hat den Schaden vervielfacht, indem es sogar angesichts der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine über die Köpfe der östlichen Nachbarn hinweg von 2015 an auch Nord Stream 2 unterstützt hat.

Es hat zu Rissen in EU und NATO geführt, dass die Bundesregierung eine ernsthafte Debatte über die politischen Auswirkungen der Pipeline mit der grotesken Behauptung verweigert hat, es handle sich um ein rein privatwirtschaftliches Objekt. Zugleich hat sie in den vergangenen Jahren mit ihrem Festhalten an der Pipeline trotz der immer schärferen Töne aus Russland den Kreml dazu ermutigt, den Druck auf die Ukraine zu erhöhen. Wenn nun führende deutsche Politiker Nord Stream 2 selbst jetzt verteidigen, da der Kreml Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat und seine Propagandamedien unverhohlen mit Krieg drohen, hat das Auswirkungen auf das Risikokalkül in Moskau. Wenn dort die begründete Hoffnung besteht, es könne, unabhängig vom weiteren Verlauf der Ereignisse, bald Gas durch Nord Stream 2 nach Deutschland fließen, erhöht das die Gefahr eines Kriegs gegen die Ukraine.