Neues Kabinett : Minister als Fachmann oder Versorgungsfall?

Gibt es ein heimliches Motto der jüngsten Personalentscheidungen der SPD? Hessen vorn? Oder: Juristen können alles? Der Überraschung etwa über die geplante Berufung von Nancy Faeser zur Bundesinnenministerin und von Christine Lambrecht zur Verteidigungsministerin oder auch von Cem Özdemir zum Bundeslandwirtschaftsminister liegt freilich die Vorstellung zugrunde, ein Ministeramt müsse einem Fachmann, dem besten gar, übertragen werden.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. Folgen Ich folge



Doch obwohl es sehr vereinzelt auch Beamte vom Referenten über den Posten eines Referats- und später Abteilungsleiters und dann Staatssekretärs bis zum Minister gebracht haben, handelt es sich ja gerade nicht um einen letzten Laufbahnschritt im öffentlichen Dienst, sondern um ein politisches Amt, dessen vergabe eigenen Gesetzen folgt: persönlichen Begünstigungen, parteilichem, geschlechtlichem oder regionalem Proporz, dem Willen des Kanzlers, (mutmaßliche) Kritiker in die Kabinettsdisziplin einzubinden.

Zugleich ist unbestrittene fachliche Eignung auch objektiv noch kein Nachweis für die Tauglichkeit in einem Ministeramt. Wolfgang Bosbach (CDU) etwa war lange Vorsitzender des Innenausschuss des Bundestages und unbestritten ein kenntnisreicher Fachpolitiker, zudem seinerzeit bekannt durch unzählige Talkshowauftritte – was freilich auch genau sein Problem war. Das von ihm selbst kultivierte Image einer politischen Rampensau mit karnevalistischer Färbung kann auch verstörend wirken. Merkel hatte offenbar den Eindruck, sich nicht voll auf Bosbach verlassen zu können.

Karl Lauterbach (SPD), der designierte Bundesgesundheitsminister, ist ein anderer Typus, wenn auch mit kaum weniger Fernsehauftritten. Aber so unbestritten Lauterbachs fachliche Kompetenz ist: Mit der Eignung, ein Ministerium zu führen, ist auch das nicht gleichzusetzen. Dass auf der anderen Seite Prominenz (und Eloquenz) nicht hinderlich ist, zeigt der Fall Cem Özdemir, der zwar mal Botschafter des deutschen Bieres war, aber noch nie ein Regierungsamt innehatte und seit drei Jahren bei den Grünen ohne Führungsfunktion war – und nun Bundeslandwirtschaftsminister wird. Immerhin aber mit dem besten Erststimmen-Ergebnis der Grünen.

Dabei müssen Minister und auch der Kanzler nicht einmal Mitglied des Bundestages sein. Das war auch häufig so: Zahlreiche prominente Bundesminister hatten jedenfalls bei Amtsantritt kein parlamentarisches Mandat: etwa Klaus Kinkel, Hans Eichel, Renate Künast, Brigitte Zypries, Ursula von der Leyen, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier, Heiko Maas, Manuela Schwesig, Horst Seehofer – und Olaf Scholz. Auch das ein Zeichen eines gelebten Föderalismus: Der Bund setzt sich aus den Ländern zusammen, das Bundeskabinett (auch) aus Landespolitikern. Was freilich auch an mangelnder Masse und Qualität im Bund liegen kann.

Echte Fachleute fehlen

Echte Seiteneinsteiger – mancher mag sagen: echte Fachleute – fehlen im künftigen Kabinett. Man erinnere sich an den parteilosen VEBA-Generalbevollmächtigten Werner Müller, der unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 1999 Bundeswirtschaftsminister wurde. Der vorangegangene Versuch Schröders, den Unternehmer Jost Stollmann zum Wirtschaftsminister zu machen, blieb ein Versuch. Kanzler Helmut Kohl machte die Gerontologin Ursula Lehr 1988 zur Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Hochschullehrer, aber auch Berliner Senator für Europaangelegenheiten war Rupert Scholz, als ihn Kohl zum Verteidigungsminister machte – ohne dass sich dieser auf dem Feld jemals hervorgetan hätte. Doch daran lag es wohl nicht allein, dass er nur kurz im Amt blieb. Auch Christine Lambrecht, die nun Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt wird, hatte mit der Bundeswehr bisher nichts am Hut. Sie war eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, war eher überraschend Bundesjustizministerin geworden, hatte schon ihren Rückzug aus der Politik angekündigt und steht nun der Bundeswehr im Umbruch vor, die freilich auch schon einiges erlebt hat.

Die Ministerien als Hauptbetroffene, aber auch die Bürger haben sich daran gewöhnt, dass Ressorts auch Verschiebebahnhöfe und Versorgungsposten sind – was aber eben auch nicht ausschließt, dass Fachfremde etwas anstoßen und die Menschen mitnehmen können. Karl Theodor zu Guttenberg konnte das; er war durchaus vom Fach; stolperte aber letztlich nicht (nur) über sein Plagiat, sondern auch über seine Art. Thomas de Maizière dagegen, einst Dauer-Minister in verschiedensten Verwendungen in Land und Bund, war kein Menschenfänger, aber ein Verwaltungsspezialist, der zudem zuhören konnte und die Fachleute machen ließ.

Obgleich Bundesminister als Traumjob sogar für manche Ministerpräsidenten gilt, sollte man ihn in seiner Wirkung auch nicht überschätzen. Die Insignien der Macht reizen manche mehr als tatsächliche Macht. Es ist aber zweifellos eine Leistung, dorthin zu kommen und sich einige Zeit im Amt zu halten – doch ist etwa der historische Fußabdruck eines Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) überschaubar.

Mehr zum Thema 1/

Die Ampel-Konstellation und die Pandemie bergen neue Herausforderungen. So sieht sich die fachlich durchaus ordentlich aufgestellte FDP womöglich damit konfrontiert, ihr Freiheitsversprechen in Form einer Impfpflicht durchsetzen zu müssen. Und die Grünen, an die sich große Heilserwartungen richten, lernen ebenfalls die Mühen der Ebene von hoher Warte aus kennen. Gut, dass es die Beamtenschaft gibt – die ist jedenfalls in der Regel nach fachlicher Leistung ausgewählt.