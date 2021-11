Präsidiumssitzung : Klingbeil und Esken wollen SPD als Parteichefs führen

Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil und Parteichefin Saskia Esken wollen die SPD künftig gemeinsam führen. Das erklärten beide am Montag in einer SPD-Präsidiumssitzung. Das Präsidium nahm den Vorschlag an.

Sakia Esken, Norbert Walter-Borjans und Lars Klingbeil am 27. Januar 2020 in Berlin Bild: Imago

Das SPD-Präsidium schlägt die bisherige Ko-Vorsitzende Saskia Esken und den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil als neue Parteichefs vor. Das Präsidium einigte sich nach Informationen mehrerer Medien am Montag einstimmig darauf, dem SPD-Vorstand einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Zuvor habe Klingbeil seine Bereitschaft zu einer Kandidatur erklärt. Gewählt wird die Doppelspitze auf einem SPD-Parteitag Anfang Dezember.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil der bisherige Ko-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt hatte. Esken hatte hingegen klargemacht, dass sie abermals antreten wolle. Klingbeil war es als Generalsekretär trotz mancher Rückschläge und andauernder Niederlagen bei Wahlen gelungen, gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden die Partei zu stabilisieren und Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten zu nominieren. Zumindest in der SPD ist die Auffassung verbreitet, dass Scholz es ohne die Unterstützung der drei nicht hätte schaffen können, die lange zerstrittene SPD hinter seiner Kandidatur zu versammeln. Im Bundestagswahlkampf war Klingbeil zugleich Wahlkampfmanager, seinen eigenen Wahlkreis verteidigte er mit 47,6 Prozent der Erststimmen.

Esken wiederum konnte ihren Direktwahlkreis im schwäbischen Calw und Umgebung abermals nicht gewinnen. Gleichwohl gilt sie als eine der Wegbereiterinnen des SPD-Erfolgs und genießt an der Basis einiges Ansehen. Als möglicher Generalsekretär wird, neben anderen, Kevin Kühnert genannt. Es gibt aber auch Stimmen in der Partei, die fordern, das Amt müsse eine Frau übernehmen.

Die Entscheidung für Klingbeil könnte auch auf die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP Auswirkungen haben. Walter-Borjans hatte deutlich gemacht, dass die Parteivorsitzenden auch künftig nicht in der Regierung vertreten sein sollten – auch wenn dies satzungsmäßig möglich wäre. Esken hatte daraufhin in der ARD gesagt, dass es natürlich spannend wäre, als Ministerin in einer Zukunftskoalition mitzuwirken. Sie habe in den vergangenen beiden Jahren aber auch als Parteivorsitzende „Wirksamkeit gezeigt“. Klingbeil werden Ambitionen etwa auf das Amt des Verteidigungsministers nachgesagt.