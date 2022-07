SPD kritisiert Habeck : Der zu beliebte Vizekanzler

Aktualisiert am

Raed Saleh ist bekannt dafür, dass er gern kräftig austeilt. Der Landes- und Fraktionschef der Berliner SPD hat das diese Woche gegenüber Robert Habeck getan. Der grüne Wirtschaftsminister wolle die Kostenexplosionen von bis zu 500 Prozent „auf Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen“, sagte Saleh dem „Tagesspiegel“. Das sei „unterkühlte Politik“.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Saleh reagierte darauf, dass Habeck angesichts der aktuellen Gaskrise die Regelung infrage gestellt hatte, wonach vor allem Privathaushalte prioritär mit Gas versorgt werden sollen. In einer so langen Krise, wie sie nun zu erwarten sei, sei es wichtig, dass es nicht zu dauerhaften Unterbrechungen in der Industrieproduktion komme, die auch Arbeitsplätze kosten könnten, hatte der Wirtschaftsminister gesagt. Er nahm damit Befürchtungen aus der Wirtschaft auf. Saleh sagte, es sei natürlich richtig, Arbeitsplätze zu sichern. Doch Habeck müsse nun endlich mal „machen statt warnen“. Die Versprechungen des Wirtschaftsministers, dass Flüssiggas aus aller Welt geliefert würde, seien zudem „Luftschlösser“.