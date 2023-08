Aktualisiert am

Die Jusos leiden unter den Spätfolgen ihres Erfolgs. Sie waren unter dem Vorsitzenden Kevin Kühnert vor einigen Jahren zu einem echten Machtfaktor in der SPD geworden. Sie hatten die Machtfrage gestellt. Die damalige große Koalition konnten sie zwar nicht zum Einsturz bringen, aber sie verhalfen einem Vorsitzendenpaar mit deutlich linkerem Profil zum Sieg. An den Jusos kam man damals nicht vorbei.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Da war es nur logisch, dass viele Mitglieder der Jugendorganisation 2021 den Sprung in den Bundestag machten, um dort weiter Einfluss auf Partei und Bundesregierung zu nehmen. 49 Jusos sitzen seither in der Bundestagsfraktion – auch die aktuelle Vorsitzende, Jessica Rosenthal. Sie verkörpert aber auch exemplarisch das Problem der Jusos: Wer mitmachen und nicht nur Opposition sein will, muss sich anpassen und Kompromisse schließen.