SPD in Sachsen : Dulig will nicht Parteichef bleiben

Martin Dulig am Dienstag in Dresden. Bild: dpa

Der sächsische SPD-Vorsitzende Martin Dulig hat am Freitagabend nach einer Sitzung des Landesvorstands überraschend angekündigt, auf dem kommenden Parteitag nicht wieder als Vorsitzender zu kandidieren. Die eigentlich für Anfang Juli geplante Neuwahl des Vorstands wurde auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben. „Die SPD braucht einen neuen Impuls“, begündete Dulig, der auch Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister im Freistaat ist, seine Entscheidung.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Die Partei müsse sich „neu und breiter“ aufstellen. Nach zwölf Jahren als Landesvorsitzender sei es an der Zeit, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Die Partei solle deshalb künftig von einer Doppelspitze geführt werden. Namen nannte Dulig nicht, sondern forderte Parteimitglieder auf, zu überlegen, ob sie künftig Verantwortung übernehmen wollten.

Duligs Entscheidung fällt in eine Zeit wachsender innerparteilicher Kritik am Zustand der sächsischen SPD, die bei der Landtagswahl vor zwei Jahren lediglich 7,7 Prozent der Stimmen erzielt hatte. Fünf Jahre zu vor waren es, ebenfalls unter seiner Führung, noch 12,4 Prozent gewesen. Dulig selbst nannte es am Freitag „das schlechteste Ergebnis aller Zeiten und einfach nur bitter“.

Schon unmittelbar nach der Wahl hatte es Stimmen gegeben, die eine Aufarbeitung des Desasters forderten, sie wurden jedoch von der Fokussierung auf den abermals geglückten Einzug in die Landesregierung verdrängt, in der die SPD nach CDU und Grünen allerdings nur noch den kleinsten Koalitionspartner stellt. Dulig hatte die Beteiligung jedoch stets verteidigt. So könne die SPD trotz der Stimmverluste weiterhin mitentscheiden. In der Regierung hat sie die Ministerien für Wirtschaft sowie Soziales inne.

Dulig erklärte auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Freitagabend, weiterhin seine Funktionen als Minister und Ostbeauftragter der Bundes-SPD wahrnehmen zu wollen. „Ich kandidiere nicht noch einmal, aber ich bleibe in Verantwortung“, sagte er. „Mit mir wird weiterhin zu rechnen sein.“

Wer künftig die Partei führen soll, ist derzeit völlig unklar. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte kürzlich in einem Interview die SPD für das Erstarken der AfD verantwortlich gemacht: Weil die Sozialdemokraten vermeintliche Benachteiligungen Ostdeutschlands thematisierten, machten sie Ostdeutsche zu Opfern. Dulig sagte daraufhin, er finde die Äußerungen Kretschmers „befremdlich“. Er warf im Gegenzug Kretschmer vor, nichts gegen Ungerechtigkeiten unternommen, sondern etwa beim Thema Mindestlohn „Angst geschürt“ zu haben.