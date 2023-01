SPD und die Leopard : Eine Panzerwende ohne Applaus

Es klingt defensiv, wie führende Sozialdemokraten seit einigen Tagen betonen, es gebe „keine roten Linien“ bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland. Diese Phrase fällt immer wieder, wenn nach der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an Kiew gefragt wird. Etwa am Montagmittag, als der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sich nach einer Sitzung des Präsidiums im Willy-Brandt-Haus äußerte. Es gebe keine Entscheidung für ein Nein, fügte Klingbeil noch hinzu.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Verbunden mit dem Hinweis, dass der Bundeskanzler die Verantwortung trage und die Zeit haben müsse, die er brauche, sich mit den Partnern abzustimmen, hört sich das an wie die Bitte, sich noch ein wenig zu gedulden, bis entschieden werde.