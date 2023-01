Nach Belästigungsvorwürfen : Bayern SPD hat jetzt ein Generalsekretärstandem

Aktualisiert am

Nach dem erzwungenen Rückzug von Arif Taşdelen stellt sich die bayerische SPD neu auf: Ruth Müller und Nasser Ahmed sollen bei der Landtagswahl ein Ziel erreichen: 15 Prozent plus x.

Die bayerische SPD hat eine neue Generalsekretärin: die in Niederbayern beheimatete, 55 Jahre alte Landtagsabgeordnete Ruth Müller. Ihr Stellvertreter im Wahljahr wird der Nürnberger Stadtrat Nasser Ahmed, 34. Die Neubesetzung war nötig geworden, nachdem sich der bisherige General­sekretär Arif Taşdelen sich vom Amt zurückgezogen hatte. Zuletzt war bekannt geworden, dass er beim eigenen Parteinachwuchs, den Jusos, uner­wünscht ist, weil er sich jungen Frauen gegenüber unangemessen verhalten haben soll. So soll er etwa aufdringlich nach der Handynummer einer jungen SPD-Kandidatin gefragt haben.

Die Partei hatte zunächst versucht, die Causa intern zu klären, doch sie wurde an die Medien lanciert. Das führte auch zu Spekulationen, inwieweit die Vorwürfe gegen Taşdelen machtpolitisch gefärbt sein könnten. Er galt als Vertrauter des 2021 gewählten Landeschefs Florian von Brunn, der in der Partei nach wie vor Gegner hat. Das hatte sich auch darin gezeigt, dass die Partei es nicht schaffte, seiner Ko-Vorsitzenden Ronja Endres einen Stimmkreis für eine Landtagskandidatur zu organisieren. Von Brunn wollte sich zum Fall Taşdelen am Freitag nicht mehr näher einlassen und verwies auf eine partei­interne Kommission, die die Vorwürfe „objektiv“ klären werde. Im Übrigen wolle er nun nach vorne schauen.

Als Ziel für die Landtagswahl im Oktober nannte er „15 Prozent plus x“. Zusammen mit Endres setzt er dabei auf gute Krankenhaus- und Pflegeinfrastruktur, bezahlbares Wohnen, be­schleunigte Energiewende; zuletzt hatte die SPD ein Volksbegehren gegen die 10-H-Abstandsregel für Windräder angekündigt. Brunn und Ahmed warnten die CSU und die Freien Wähler davor, im Wahlkampf ausländerfeindliche Ressentiments zu schüren. Obwohl sich gerade die CSU nach den Silvesterkrawallen zurückgehalten hatte, sagte Brunn, ein „ausländerfeindlicher Wahlkampf“ deute sich schon an. Im jüngsten „Bayerntrend“ lag die SPD bei neun Prozent, in der neuen Insa-Umfrage bei zehn. Müller sagte, man wolle die Partei „noch stärker zweistellig machen“.