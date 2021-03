Linksbündnis im Bund : Wenig Glut, viel Asche

Helmut Holter ist der Bildungsminister von Thüringen. Er ist der einzige Politiker der Linkspartei, der in zwei Bundesländern Minister war beziehungsweise ist, erst in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern, jetzt in Thüringen. In Schwerin gehörte er 1998 zu den „Architekten“ der ersten rot-roten Koalition unter SPD-Ministerpräsident Harald Ringstorff. Später verlor er den Rückhalt in der eigenen Truppe, der Ruf aus Erfurt war seine Rettung. Holter ist 67 Jahre alt, er würde wohl gern noch weitermachen nach der Landtagswahl in Thüringen. Wie sieht ein so erfahrener Mann die Zukunft eines Bündnisses von Linkspartei, SPD und Grünen? Ließe sich das, was er in Erfurt erlebt, auch auf den Bund übertragen?

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Holter antwortet: „Es braucht erst einmal den Willen zur Regierung und Machtbewusstsein. Das sehe ich in meiner Partei, auch mit der neuen Führung. Susanne Hennig-Wellsow ist ohnehin Regierungsbefürworterin mit viel Erfahrungen. Janine Wissler hat in Hessen gezeigt, dass sie sich einem pragmatischen Kurs nicht verschließt.“ Und mit Blick auf die möglichen Partner fügt Holter hinzu: „Es braucht inhaltliche Schnittmengen und Vertrauen. Das entsteht nicht eben mal in Koalitionsverhandlungen, dafür ist ein längerer Anlauf nötig.“