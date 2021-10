Regierungsbildung in Berlin : Sieht so der Aufbruch aus?

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, am 15. Oktober in Berlin. Bild: dpa

So viel Lametta war selten. Wenn die Ampelkoalition, wie Olaf Scholz vermutet, noch bis Weihnachten zustande kommt, wird der Bundeschristbaum vor roten, gelben und grünen Kugeln nur so leuchten. Wie schon die Sondierungen wird die „Fortschrittskoalition“ auch ihre Verhandlungen, die in der Tat nicht lange dauern müssten, mit viel sozialliberaler Ökopoesie begleiten. Denn das ist es, was dieses Bündnis bislang zusammenhält: die Macht der Worte.

Werden daraus auch Machtworte? Schon nach den Sondierungsgesprächen zeigt sich, wo SPD, Grüne und FDP den Mund zu voll nehmen und wo sie ihrem Anspruch gerecht werden können, einen Aufbruch zur Modernisierung des Landes zu organisieren. Stutzig macht, dass ihr das ausgerechnet in ihrer angeblichen Herzkammer nicht gelingt, in der Klimapolitik.

Die drei Parteien verzichten, was angesichts der jüngsten Preisentwicklungen durchaus verständlich ist, auf neue Härten. Der CO2-Preis, zentraler Punkt im Wahlkampf, wird im Sondierungspapier gar nicht erwähnt. Der Anteil erneuerbarer Energien soll, wie von allen maßgeblichen Parteien angekündigt, radikal ausgebaut werden. Wie das aber konkret gehen soll, wissen offenbar auch SPD, Grüne und FDP nicht. Sie überlassen es den Ländern, das Unmögliche möglich zu machen. Der Kohleausstieg soll „idealerweise“ schon 2030 kommen. Das kann alles heißen.

Das Klimaschutzgesetz wollen die drei Partner im Sinne des Pariser Abkommens „konsequent“ weiterentwickeln. Die Klimaziele sollen aber „sektorübergreifend“ und im Rahmen einer „mehrjährigen Gesamtrechnung“ überprüft werden. Das ist nicht ein Fortschritt, sondern Rückschritt. CDU/CSU und SPD hatten sich auf eine jährliche Überprüfung geeinigt, in der jedes einzelne Ministerium für seine Ziele geradestehen muss. Das war offenbar nur so lange ein Fortschritt, wie die betroffenen Ministerien von den Unionsparteien geführt wurden.Jetzt könnte es SPD und Grüne treffen, also weg damit.

Auch zu einer Steuerreform kann sich der rot-gelb-grüne Fortschritt nicht aufraffen. Alle drei Partner verzichten vielmehr auf ihre Lieblingsprojekte. Steuererhöhungen und eine Vermögensteuer soll es nicht geben. Aber auch Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen, wie seit Jahren versprochen, werden ausfallen. Vom Solidaritätszuschlag – daran scheiterte 2017 die Jamaika-Sondierung – ist erst gar nicht die Rede im Sondierungspapier.

Von einem Aufbruch in eine andere Republik kann allenfalls in der Sozial-, Renten- und in der Gesellschaftspolitik gesprochen werden. Hier macht sich die Seelenverwandtschaft zumindest der linken Flügel aller drei Parteien bemerkbar. Die Ablösung der Grundsicherung durch ein „Bürgergeld“ ist ein spannendes Projekt – spannend deshalb, weil alle drei Parteien es wollen, aber unterschiedliche Wege bevorzugen. Läuft es auf Har</MD>[LW-1]tz IV in neuem Gewand hinaus oder auf den Schlendrian vor der Agenda 2010? Auch in der Rentenpolitik gibt es interessante Ankündigungen zur kapitalgedeckten und privaten Altersvorsorge, zwei Punkte, die von Grünen und FDP gegen die SPD durchgedrückt werden mussten. Dafür bekam die SPD eine Garantie für das Renteneintrittsalter.

Und natürlich den Mindestlohn. Kurios an dieser Passage im Sondierungspapier ist die Reihenfolge: Erst soll der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro heraufgesetzt werden, dann darf die zuständige Kommission der Tarifparteien beraten, wie es weitergeht (eigentlich war das umgekehrt gedacht). Zynisch ist es, anschließend zu beteuern, die Tarifautonomie stärken zu wollen. Dagegen sind die Zusicherungen gegenüber den Unternehmen, sie im Wandel in die Klimaneutralität nicht alleinzulassen, ziemlich kleinlaut ausgefallen. Viel haben die drei Parteien nicht zu bieten, sieht man von „Superabschreibungen“ auf klimaneutrale Investitionen ab. Das ist offenbar alles, was von Plänen übrig geblieben ist, die Unternehmen zu entlasten.

Was sollte jetzt noch kommen?

Die drei Parteien werden sich nicht damit herausreden können, erst in den Koalitionsverhandlungen werde sich zeigen, was wirklich möglich sei. Was sollte jetzt noch kommen? Die SPD hat weiteren Gesprächen sofort zugestimmt, die Grünen fackelten am Sonntag nicht lange, die FDP wird an diesem Montag, mangels Alternative, gerne folgen. Wenn alle drei Parteien es denn so tief und innig wollen: Warum verzichten sie nicht auf die nun folgenden Spiegelstrichverhandlungen? Das wäre einmal ein Aufbruch. Olaf Scholz könnte in seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler an Willy Brandt erinnern und sagen: Wir wollen mehr Regierung wagen!

Die CDU/CSU müsste bei diesem Satz den verpassten Gelegenheiten, die ihr die Wahl von 2017 auf dem Silbertablett präsentierte, noch mehr nachtrauern als in den letzten Jahren ihrer Kanzlerin. Denn mit Jamaika wäre mehr möglich gewesen als mit dieser Ampel. Deren Sondierungslametta hält der Union nun schmerzlich vor Augen: Die vergangenen vier Jahre waren für sie, um mit Angela Merkel zu sprechen, verplemperte Zeit.