Neuer SPD-Generalsekretär : Kann Kevin Kühnert das?

Kevin Kühnerts Geschichte ist eine der größten sozialdemokratischen Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre. Nur hing sein Erfolg lange Zeit nicht mit dem Erfolg der SPD selbst zusammen – ganz im Gegenteil. Wenn die SPD heute glänzend dasteht, muss man sagen: trotz Kühnert. Kühnert verfolgte schon immer eine eigene Agenda. Er ist Überzeugungspolitiker. Das kann man an ihm schätzen. Aber es war nicht immer gut für die Partei, etwa wenn sie Kompromisse machen musste.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Nun soll Kevin Kühnert in einer Woche zum Generalsekretär gewählt werden. Es ist eine rasante und erstaunliche Karriere. Am Freitag haben SPD-Präsidium und der Vorstand ihn einstimmig für den Posten nominiert. Es war nicht zwingend, dass sie das tun. Erstens haben sie damit die Riege der Männer in der Männerpartei SPD weiter verstärkt. Für den baldigen Kanzler Olaf Scholz erhöht sich damit weiter der Druck, bald ein paritätisch besetztes Kabinett vorzustellen.

Und zweitens ist Kühnert zwar eine besondere Begabung, er kann mit einer Rede den Saal in seinen Bann schlagen. Er denkt strategisch und geht keinen Schritt unbedacht. Sein organisatorisches aber auch spalterisches Potential hat er bei der Kampagne gegen die große Koalition bewiesen. Das ist gerade mal knapp vier Jahre her. Auch wenn seine No-Groko-Kampagne nicht erfolgreich war, steig er in der Partei weiter auf. Für andere macht ihn das umso gefährlicher.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das zeigte sich erst vor wenigen Tagen. Kühnert und der designierte Kanzler Scholz traten beim Juso-Bundeskongress auf. Am Vormittag hatte sich Scholz viel Kritik von den Jungsozialisten anhören müssen, kein Wort des Glückwunsches. Er, Scholz, müsse jetzt liefern, und dürfe der FDP nur so wenig Raum wie nötig in der Ampel-Koalition geben, das war der Tenor. Kühnert gab dem noch Futter, als er einige Stunden später zu den Jusos sprach. Wegen der FDP habe man vieles, etwa im Bereich Bauen und Wohnen, für den Kühnert verantwortlich ist, nicht im Koalitionsvertrag durchsetzen können. Und man müsse schon sagen dürfen, dass man in vier Jahren gerne in einem anderen Bündnis regieren würde.

Kühnert muss jetzt zum Parteimanager werden

Warum also will dieser Mann jetzt ausgerechnet Generalsekretär werden? Denn wer diesen Posten inne hat, muss der Partei in erster Linie dienen. Der Generalsekretär ist ein Manager. Er ist etwa für die Wahlkämpfe verantwortlich. Schon daher muss er eng dran sein am Kandidaten, in diesem Fall am Kanzler. Generalsekretäre müssen loyal sein. Er und die Parteispitze müssen sich vertrauen können. Kühnert war im Wahlkampf, als die Entscheidung auf Scholz gefallen war, loyal. Aber er wird in Zukunft die Politik des Kanzlers gegen Attacken etwa der Union verteidigen müssen. Wird er das immer wollen?

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Kühnert wird handwerklich keine Probleme haben, den Posten auszufüllen. Aber es wird dann von ihm erwartet werden, dass er nicht mehr auf den Koalitionspartner FDP einhaut, sondern auf die Union in der Opposition. Ob das auf Dauer gut gehen wird, ist fraglich. Er wird zumindest seine Rolle als Parteirebell so nicht weiterspielen können.

Muss Kühnert jetzt brav werden?

War es also in Wirklichkeit ein genialer Schachzug vom Parteiestablishment, Kühnert ein neues Kostüm überzustülpen? Haben sie ihn an Karrierebewusstsein und Eitelkeit gepackt und damit verpflichtet, brav zu sein? Immerhin gibt es auch starke Personen, die ihm gegenüberstehen werden: der Kanzler, und der neue Parteivorsitzende Lars Klingbeil.

Personen wie Kühnert können natürlich auch Brückenbauer sein. Denn wer könnte einer kritischen Basis Ampel-Kompromisse besser verkaufen als ein Kevin Kühnert, von dem man weiß, dass er mit Kritik nicht spart – aber Scholz trotzdem unterstützt?

Mehr zum Thema 1/

Schon einmal fragte man sich, ob das mit Kühnert jetzt gutgehen kann. Das war, als er zum stellvertretenden Parteivorsitzenden aufstieg. Auch da hieß es: Er gehört jetzt zum Parteiestablishment und muss sich einreihen. Nach allem, was man hört, arbeitete Kühnert konstruktiv im Parteivorstand mit, er wird von allen als persönlich angenehmer Gesprächspartner beschrieben, der um die Sache streitet. Doch dann kommt so ein Auftritt wie jener bei den Jusos.

Kühnert wird wissen, welche Erwartungen und Schwierigkeiten mit dem neuen Posten auf ihn zukommen. Es muss sich zeigen, wie er seine Rolle ausfüllen will – und kann. Wird der Überzeugungspolitiker wirklich allen Ärger über die FDP runterschlucken können? Kühnerts Wort wird jetzt noch mehr Gewicht haben. Es hat Sprengpotential.