Duo Esken und Walter-Borjans : Die Knallige und der Ökonom

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans machten sich klein, um ganz nach oben zu kommen. Der SPD-Vorsitz ist in dieser Logik nicht mehr die Krönung eines Aufstiegs, er wirkt nicht mehr wie eine hart erkämpfte Trophäe, sondern ist eher Beifang. Herkunft ist wieder wichtig. Hauptsache, du vergisst nicht, woher du stammst. Idealerweise ist das ein Arbeiterhaushalt, auf jeden Fall nichts Akademisches. Je kleiner das Auto, das man fährt, desto besser. Auch Olaf Scholz, der Vizekanzler und Finanzminister, versuchte während der Regionalkonferenzen der Partei, sich klein zu machen. Er sagte oft: Ich bin in erster Linie nicht Finanzminister, sondern Arbeitsrechtsanwalt. Aber viele SPD-Anhänger nahmen Scholz das nicht ab. Die Mitglieder wollten etwas Neues.

Saskia Esken, die neue Ko-Vorsitzende, musste bei den Regionalkonferenzen zu keinem Kniff greifen wie Scholz. Sie war nämlich bis Saarbrücken, wo die SPD-Tour der Regionalkonferenzen startete, einer größeren Öffentlichkeit nicht bekannt. Sie ist zwar nicht mehr sonderlich jung, 58 Jahre alt, aber sie gilt als frisch und unverbraucht, weil ihr Gesicht für viele neu ist. Der schlechte Zustand der SPD führt auch dazu, dass plötzlich Personen erstrahlen, die man vor einem heiteren Hintergrund kaum wahrgenommen hätte. Das geht nicht nur der SPD so. Auch der Union. Markus Söder etwa hielt zweimal eine sehr ähnliche Rede. Erst bei der CSU, wo matt geklatscht wurde. Dann bei der CDU, wo das Publikum begeistert war. Es kommt eben immer darauf an, wer neben einem steht.

Die Frage, ob Eskens relative Unbekanntheit auch mit begrenzter Erfahrung oder politischen Rückschlägen zu tun haben könnte, wurde gar nicht erst gestellt. Esken arbeitete in jungen Jahren mal als Schreibkraft, mal als Fahrerin, mal in der Gastronomie. Dann ließ sie sich zur Informatikerin ausbilden und hat sich seither einen Namen als Digitalpolitikerin gemacht. Im Zuge der Diskussion über Uploadfilter und die europäische Urheberrechtsreform wuchs ihre Bekanntheit in der digitalen Blase, darüber hinaus aber kaum.

Esken stammt aus dem Nordschwarzwald, Calw, und das hört man auch. Sie will auch unbedingt, dass man es hört. Es ist eine ungewohnte Dialektfarbe im Spitzentableau der SPD. Baden-Württemberg spielt schon seit einiger Zeit keine große Rolle mehr für die Partei. Nur noch sechzehn Bundestagsabgeordnete stellt das Land, das von dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und seiner Koalition mit der CDU geprägt ist. Esken ist seit 2013 eine der sechzehn. Sie errang ihr Mandat über die Liste, sie stand auf einem hinteren Listenplatz. In ihrem Wahlkreis holte sie nur magere 16,9 Prozent. Sie lag also unter dem gesamten Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl. Von 2013 bis 2015 war sie stellvertretende Vorsitzende der Südwest-SPD, wurde vor zwei Jahren aber nicht mehr in dieses Amt gewählt. Dies im Hinterkopf, hörten sich die ortsansässigen Zeitungen im Schwarzwald in Eskens Umfeld um. Tenor: Schön, dass die Saskia kandidiert, aber kann die das auch mit dem SPD-Vorsitz?