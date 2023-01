Position zu Russland : SPD: Deutschland setzte zu lange auf Kooperation

Aktualisiert am

Noch im Wahlprogramm 2021 bezeichnete die SPD Russland als zentral für den Frieden in Europa. Jetzt sucht die Partei nach einer neuen Haltung – das Präsidium berät über ein Positionspapier.

Rolf Mützenich (vorne links) im Kreis von Sozialdemokraten Anfang Januar in Berlin. Bild: dpa

Inmitten der Kontroverse innerhalb der Ampelkoalition über die militärische Unterstützung für die Ukraine diskutiert die SPD über ihre grundsätzliche Positionierung in der Außen- und Sicherheitspolitik. An diesem Montag berät das Präsidium der Partei über das Papier „Sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch“, das die parteieigene Kommission für Internationale Politik (KIP) erstellt hatte.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



„Es ist Zeit, unsere eigene Rolle in der Welt neu zu definieren und mehr Verantwortung dafür zu übernehmen, was Grundlage für Wohlstand, Freiheit und Frieden bei uns ist: eine regelbasierte, internationale Ordnung“, heißt es in dem Papier.

Europa vor Russland schützen

Mit Blick auf die deutsche Außenpolitik, die über viele Jahre sozialdemokratisch geprägt war, klingt Selbstkritik an: Deutschland habe zu lange ausschließlich auf eine kooperative Zukunft mit Russland gesetzt. Solange sich in Russland nichts fundamental ändere, müsse die „Sicherheit Europas vor Russland“ organisiert werden. Im Wahlprogramm der SPD aus dem Jahr 2021 hatte es noch geheißen: „Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben.“

Im noch gültigen Grundsatzprogramm der SPD von 2007 wird die strategische Partnerschaft mit Russland als „unverzichtbar“ bezeichnet. In dem Papier heißt es ferner, die Bundeswehr müsse so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben zu jeder Zeit vollumfänglich erfüllen könne.

Die Zögerlichkeit der SPD bei der Lieferung von Kampfpanzern wirft allerdings die Frage auf, inwiefern sich die Partei von diesen Vorstellungen wirklich gelöst hat. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), bezeichnete SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf Twitter als „das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik“.

Sie schrieb: „Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen.“ Mützenich hatte Strack-Zimmermann bezichtigt, Deutschland „in eine militärische Auseinandersetzung“ hineinzureden.