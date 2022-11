Scholz nach Rückkehr aus China : „Alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt“

Bundeskanzler Olaf Scholz beim SPD-Debattenkonvent am Samstag in Berlin Bild: dpa

Einen Tag nach seiner Rückkehr aus Peking hat Olaf Scholz seine China-Reise verteidigt. Die chinesische Führung habe seiner Haltung zugestimmt: „Es dürfen keine Atomwaffen in diesem Krieg eingesetzt werden“, sagte der Bundeskanzler. „Alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt“, so Scholz auf dem Debattenkonvent der SPD am Samstag in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Scholz hatte schon in Peking gesagt, dass der chinesische Präsident Xi Jinping und er sich einig seien, dass atomare Drohgebärden „unverantwortlich und brandgefährlich“ sind. Die Aussage richtete sich gegen Russlands Präsident Wladimir Putin, der mit dem Einsatz solcher Waffen gedroht hatte. Scholz forderte Russland auf, den Einsatz von Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine auszuschließen. „Es ist nicht erlaubt, es ist unvertretbar, in diesem Konflikt Nuklearwaffen einzusetzen“, sagte er. „Wir fordern Russland auf, dass es klar erklärt, dass es das nicht tun wird.“

Der Bundeskanzler stellte sich dann mehr als eine Stunde den Fragen der Teilnehmer des Debattenkonvents, von denen sich viele um das Thema China drehten. Scholz sagte, die Idee, dass eine kommunistische Partei in Alleinherrschaft über ein Land regiere, sei natürlich „mit unseren Vorstellungen“ nicht vereinbar. Dennoch gebe es Probleme wie den Kampf gegen Hunger in der Welt, den Klimawandel oder die Überschuldung der Länder im Süden der Welt, die man mit China besprechen müsse.

Es sei kein guter Rat, sich aus China zurückzuziehen. Man müsse aber die Unterdrückung von Minderheiten klar ansprechen ebenso wie die Bedrohung von Anrainerstaaten im Südchinesischen Meer. Zu den Drohungen Pekings gegenüber Taiwan sagte Scholz, Deutschland verfolge, wie auch die Vereinigten Staaten, eine Ein-China-Politik. Man werde aber nicht akzeptieren, dass gegenüber Taiwan mit Gewalt vorgegangen werde. Das habe er in Peking „auch sehr klar gemacht“, sagte der Bundeskanzler.

Wichtig sei es zudem, sich für die Zukunft nicht von China abhängig zu machen, wenn es um Import und Export von Waren und Rohstoffen gehe. Deutschland müsse handlungsfähig bleiben, wenn es zu Schwierigkeiten mit China komme, „auch in 20 oder 30 Jahren“. Deshalb müsse man den Handel diversifizieren, ihn mit Japan oder Südkorea intensivieren, aber auch mit Staaten wie Vietnam oder Indonesien. Das alles werde in eine China-Strategie der Bundesregierung einfließen, die derzeit ausgearbeitet werde.

Die Idee einer bipolaren Welt, in der nur die Vereinigten Staaten und China als Supermächte sich gegenüberstünden, nannte Scholz „falsch“. Er trete allen entgegen, die meinten, eine solche Aufteilung der Welt sei unvermeidlich. Die Länder des globalen Südens würden eine solche Weltordnung zu Recht nicht akzeptieren. Es gebe viele Länder, die „sicher keine Demokratien“ im westlichen Verständnis seien, in denen man sich aber nicht allzu fürchten müsse, wenn man anderer Meinung als die Regierung sei, und die nicht aggressiv gegenüber ihren Nachbarn aufträten. Deutschland müsse zu solchen Ländern des globalen Südens gute Beziehungen aufbauen.

Scholz kritisierte die Protestformen der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“. Er sagte, es sei „kein guter Einfall“, wenn Kunstwerke mit Brei beworfen würden oder sich Aktivisten auf der Fahrbahn festklebten. „Die Leute ärgern sich dann nur von vorn bis hinten“, so der Kanzler. Die Leute dieser „kleinen Gruppe“ verfolgten das Konzept, Deutschland solle für den Klimaschutz „einfach die Industrie einstellen“. Seine Haltung sei eine andere, und so sähen es auch „die meisten Bürger des Landes“. Scholz warb dafür, den Klimaschutz durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und moderne Technologie voranzubringen.

Zu Russlands fortgesetzter Aggression gegen die Ukraine sagte Scholz, am Ende eines jeden Krieges stehe eine diplomatische Übereinkunft. Jetzt aber müsse Putin erst einmal abrücken von seiner Idee eines Diktatfriedens, die einen wirklichen Frieden unmöglich mache. „Und es wäre ein guter Schritt, wenn er mal seine Truppen zurückziehen würde“, sagte Scholz.