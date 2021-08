SPD-Wahlwerbespot : Rotes Puppentheater

Aktualisiert am

Am Dienstag versuchten sich die Sozialdemokraten in einem verwegenen Verwirrspiel: Einerseits zogen sie einen umstrittenen Matrjoschka-Wahlspot über die vermeintlichen Schattenmänner hinter Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet zurück, andererseits teilte eine Parteisprecherin mit, der Spot wäre sowieso nicht weiter eingesetzt worden. Das Filmchen, in dem ein enger Vertrauter Laschets als gefährlicher Erzkatholik diskreditiert wird, war aber längst viral gegangen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Später stritt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ab, mit dem Spot würden religiöse Bekenntnisse für den Wahlkampf missbraucht, was grotesk war, weil seine Kampagnenleute lupenreine Stigmatisierung betrieben hatten. Kein Wort des Bedauerns, keine Entschuldigung. Dafür versicherte Scholz, Deutschland und auch er seien vom christlichen Glauben geprägt, zudem trete die SPD „immer für eine offene und tolerante Gesellschaft ein“. Was für ein Schlamassel zum Wahlkampfstart.