Lars Klingbeil im Interview : „Wir lassen uns von Putin nicht erpressen“

Warum tun sich die Deutschen so schwer mit allem Militärischen, Herr Klingbeil?

Diese Frage beschäftigt mich in der Tat auch. Was die Bundeswehr angeht: Die Truppe ist immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das hat sicher auch mit der Abschaffung der Wehrpflicht und der Schließung von Standorten zu tun. Ich wünsche mir, dass wir eine neue Normalität im Umgang mit unseren Soldatinnen und Soldaten finden. Immerhin haben wir eine Parlamentsarmee.

Warum war unser Blick auf Russland so milde, obwohl die Sowjetunion als Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg ein Viertel unseres Landes unterjocht hat?

Das Deutsche Reich hat unfassbares Leid über unseren Kontinent gebracht. Dass Deutschland wieder ein beliebtes Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft geworden ist, hängt eng mit der europäischen Integration zusammen. Das hat unser Denken geprägt, dass eine internationale regelbasierte Ordnung in Europa Bestand hat. Wir sind davon ausgegangen, dass Konflikte durch Verhandlungen und Gespräche gelöst werden können. Es war nicht vorstellbar, dass ein Land wie Russland sich wieder als imperiale Großmacht geriert und seine Ambitionen militärisch durchsetzen will. Das hat unsere Vorstellungskraft gesprengt. Wir haben die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland so geführt, wie wir die Welt gerne gehabt hätten, aber nicht so, wie sie wirklich war und ist. Zu einer realistischen Debatte gehört auch, dass man die schlimmsten Szenarien mit bedenkt.

Müssen wir Russland wieder in die Knie zwingen, so wie es der Westen in den achtziger Jahren mit der Sowjetunion geschafft hat?

Von einer solchen Rhetorik halte ich gar nichts. Ich bin für ein starkes Europa, in dem Deutschland Führung übernimmt. Putin muss wissen, dass wir in der EU zusammenstehen und dass wir bereit sind jeden Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen.

Sie haben in Ihrer Rede vor wenigen Tagen gesagt, wir hätten die Signale aus Moskau früher erkennen müssen. Was haben Sie damit gemeint?

Wir sind davon ausgegangen, dass sich die Dinge am Ende in unserem Sinne regeln lassen, dass wir mit Putin doch verhandeln können. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Der Georgienkrieg 2008, die Krim-Annexion 2014, der Giftanschlag auf Alexej Nawalnyj, der Tiergartenmord – die Alarmzeichen waren alle da, wir hätten sie aber anders interpretieren müssen. Der größte Vorwurf, den wir uns selbstkritisch als Bundesrepublik machen müssen, ist, dass wir die östlichen EU-Länder nicht genug gehört haben.

Wie stark haben die Fehler in der Russlandpolitik mit dem engen Verhältnis von Gerhard Schröder zu Putin zu tun? Schließlich sind wichtige SPD-Politiker wie Steinmeier, Platzeck oder Gabriel dieser Linie gefolgt. Bitte antworten Sie jetzt nicht, dass die Kanzlerin Angela Merkel war.

Wir haben uns lange für gute Beziehungen mit Russland eingesetzt. Das gilt für mich, für die SPD, für das ganze Land. Heute wissen wir: Wir dürfen nie wieder so abhängig werden, wie wir es von Russland sind. Und: Aus Wandel durch Annäherung darf nie wieder Wandel durch Handel werden. Das macht uns verletzlich. Aber ich wehre mich dagegen, wenn die Verantwortung dafür bei einer Person oder einer Partei abgeladen werden soll. Den außenpolitischen Kurs hat nicht die SPD allein bestimmt. Er hat sich gespeist aus der Denkschule, dass internationale Verträge gelten und Regeln beachtet werden. Heute sind wir geprägt von diesem brutalen Angriff, den Putin auf die Ukraine gestartet hat. Und natürlich müssen wir uns fragen, an welcher Stelle haben wir die Ausfahrt verpasst.