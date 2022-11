Aktualisiert am

Streit um das Bürgergeld : Die Ampel will nicht nur Krisenreaktionstruppe sein

Die Ampelkoalition will als Regierung wahrgenommen werden, die Deutschland modernisiert. Doch mancher Sozialdemokrat hat Zweifel, ob das beim Bürger auch so ankommt.

„Leistung muss sich wieder lohnen“: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag bei der Abstimmung über das Bürgergeld Bild: Reuters

Wenn im Bundestag Sitzungswoche ist, lädt Katja Mast in ein großes Turmzimmer ein. Es liegt an der südöstlichen Ecke des Reichstagsgebäudes neben dem Fraktionssaal der SPD, deren Parlamentarische Geschäftsführerin Mast ist. Sie nutzt das morgendliche Gespräch, um den Journalisten ihre politische Botschaft zu präsentieren. In dieser Woche war eine einleitende Bemerkung zugleich die große Überschrift zur Lage der Ampelkoalition. Es werde dieses Mal weniger um die Energiepolitik gehen als um die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. „Das wichtigste Gesetz dieser Woche ist das Bürgergeld.“

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Knapp ein Jahr ist die Ampel alt. Doch kaum war im vorigen Dezember Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und ging mit seiner Truppe ins erste Regierungsjahr, den Rucksack voller Vorhaben, mit denen man nach eigenen Vorstellungen das Land modernisieren wollte, da überfiel Wladimir Putin die Ukraine.

„You'll never walk alone“

Bürgergeld, die Verkürzung von Genehmigungsverfahren, die kommunikativ leicht darzustellende Erhöhung des Mindestlohns und viele andere Vorhaben waren auf einen Schlag in der Wahrnehmung der Wähler verdrängt worden von Schlagworten wie Zeitenwende, Doppelwumms oder dem Slogan „You’ll never walk alone“. In diesen Tagen trifft man auf Sozialdemokraten, die Zweifel äußern, ob die Ampel als Regierung wahrgenommen wird, die Deutschland modernisiert.

Also sollte es diese Woche weniger um die Energiepreise gehen, die wegen der Gasknappheit so hoch sind. Mit dem Bürgergeld will die selbst ernannte Fortschrittskoalition zeigen, dass sie nicht nur eine Krisenreaktionstruppe ist, sondern gestalten kann. Im Koalitionsvertrag ist das Thema hoch aufgehängt: „Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein.“

Für die SPD kommt noch etwas Besonderes hinzu. Sie will nach zwei Jahrzehnten die für sie so schwierige, teilweise zerstörerische Diskussion über Sinn und Gefahren der Hartz-IV-Reformen mitsamt diesem Begriff endlich aus der Welt schaffen. Schließlich hat es sie eine Kanzlerschaft gekostet und die Gründung der Linkspartei wurde mindestens befördert durch die vor allem von linken Sozialdemokraten abgelehnte Arbeitsmarktreform Gerhard Schröders. Auch daran dürfte der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstagvormittag gedacht haben, als er das Bürgergeld vor der Abstimmung im Bundestag als „die größte Sozialstaatsreform seit zwanzig Jahren“ bezeichnete.

In jüngster Zeit war die Ampel noch dazu vor allem durch Streit aufgefallen. Gleich sechs Ressorts probten den Aufstand gegen den Kanzler, weil der Teile eines Containerterminals des Hamburger Hafens an China verkaufen wollte. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock kritisierte die Reise von Scholz nach Peking, der Chef der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich kofferte öffentlich gegen die Ministerin. Und da war der Ärger über die missglückte Gasumlage des zu den Grünen gehörenden Wirtschaftsministers Robert Habeck noch nicht einmal verraucht. Kurzum: Diejenigen, die Zweifel an der Wahrnehmung der Ampel als Modernisierungskoalition hatten, hatten sie mit Grund.

Doch unter dem Feuerschutz all dieser aufgeregten Debatten war der Koalition etwas Erstaunliches gelungen. Dass die SPD für ein Bürgergeld die Grünen auf ihrer Seite hatte, war nicht erstaunlich. Aber es bedarf nicht besonders großer Phantasie, sich auszumalen, welche Reden FDP-Politiker am Donnerstag gehalten hätten, wäre die Partei nicht an der Regierung. Als Teil der Ampel standen die FDP-Redner ganz eng an der Seite ihrer roten und grünen Koalitionspartner.