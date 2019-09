Rennen um SPD-Parteivorsitz : Bewerberduo Lange/Ahrens verzichtet auf Kandidatur

Aktualisiert am

Der Wettstreit um die SPD-Spitze ist in die heiße Phase eingetreten: Bei der ersten Regionalkonferenz haben Simone Lange und Alexander Ahrens ihre Doppel-Bewerbung zurückgezogen – um ein anderes Kandidatenteam zu unterstützen.

Die Zahl der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz schrumpft: Bei der ersten Regionalkonferenz der Partei zur Vorstellung der Kandidaten zogen die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens, ihre Doppel-Bewerbung zurück. Sie wollten nun „mit aller Kraft“ das Kandidatenteam aus dem früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken unterstützen, sagte Lange am Mittwochabend in Saarbrücken.

Sie wollten aber weiter an den Regionalkonferenzen teilnehmen und weiter Wahlkampf machen – jetzt eben für ein anderes Team. Ohne Walter-Borjans und Esken bewerben sich nun noch sieben Kandidaten-Duos und ein Einzelbewerber um den SPD-Vorsitz. Am Abend eröffnete in Saarbrücken die erste von 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber um den Parteivorsitz der Basis stellen.

Lange und Ahrens hatten zuvor damit geworben, die SPD wieder näher an die Bürger bringen zu wollen. Lange, eine frühere Kriminalpolizistin, war im April 2018 bei der Wahl des Parteivorsitzes gegen Andrea Nahles angetreten und hatte einen Achtungserfolg von knapp 28 Prozent erzielt. Ahrens hatte die SPD zwischenzeitlich verlassen, trat 2017 aber wieder ein.

„Die Menschen sind interessiert“

Der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel eröffnete am Mittwochabend die Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber um den Parteivorsitz der Basis stellen. „Es ist ein Wettbewerb um die besten Ideen, den wir stellvertretend für das Land führen“, sagte er.

Schäfer-Gümbel zeigte sich erfreut über das große Interesse der Basis. „Die Hütte ist voll, die Menschen sind interessiert“, sagte er. „Die Anmeldezahlen steigen so rasant, dass die Hallen, die bisher gebucht sind, zu klein sind.“ Nach Angaben von Generalsekretär Lars Klingbeil lagen für die Auftaktveranstaltung in Saarbrücken 600 Anmeldungen vor.

Dort präsentierten sich acht Kandidatenduos und ein Einzelbewerber. Für den Ablauf der Regionalkonferenzen gelten strenge Regeln, um eine Gesamtdauer von zweieinhalb Stunden nicht zu überschreiten. So soll die Vorstellung der Kandidaten pro Duo oder Einzelbewerber nur fünf Minuten dauern. Auf Fragen der Moderatoren oder aus dem Publikum darf maximal 60 Sekunden lang geantwortet werden.