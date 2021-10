SPD-Papier : Im Trippelschritt zur bewaffneten Drohne

Zu den offenen Fragen, die sich der kommenden Regierung in der Verteidigungspolitik stellen werden, gehört neben der Verringerung des Wehretats die immer wieder verlängerte Debatte um die Beschaffung bewaffneter Drohnen. Anfang der Woche hat eine Arbeitsgruppe der SPD einen Bericht vorgelegt, der als äußerst vorsichtige Zustimmung gelesen werden kann. Allerdings unter strengsten Auflagen und keineswegs einstimmig. Ein halbes Jahr hatte die Projektgruppe unter Leitung der früheren Justizministerin Herta Däubler-Gmelin zuvor getagt.

Der politisch härteste Satz, den sie formuliert hat, besagt nun, dass die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr unter Beachtung diverser Grundsätze und Bedingungen „in Erwägung gezogen werden kann“. Zwei Mitgliedern der Arbeitsgruppe ging selbst diese Formulierung noch zu weit. Dem Papier, das nahezu ausschließlich bereits bekannte Argumente auflistet, gingen heftige, auch interne Streitigkeiten um den sicherheitspolitischen Kurs der SPD voraus. In deren Verlauf waren mehrere Befürworter einer Drohnenbeschaffung in Partei und Fraktion aus ihren Ämtern gedrängt worden, darunter der verteidigungspolitische Sprecher, der Wehrbeauftragte und der bis dahin einflussreichste Haushaltspolitiker.

Nur die FDP ist dafür

Dabei braucht und verlangt die Bundeswehr bewaffnete Drohnen zum Schutz der eigenen Truppe. Die SPD hat sie den Streitkräften bislang verweigert, die Grünen sind skeptisch, nur die FDP ist dafür. Internationale bewaffnete Konflikte, zuletzt um Nagornyi Karabach, zeigen, dass Streitkräfte ohne bewaffnete Drohnen und ohne effektive Drohnenabwehr selbst schwächeren Gegnern ausgeliefert sind. Die Bundeswehr hat der Konflikt alarmiert, denn sie besitzt nur fliegende Überwachungskameras und kein einziges bewaffnetes Drohnensystem. Außerdem sind die eigenen Soldaten gegen etwaige Angriffe unbemannter Luftfahrzeuge bislang praktisch wehrlos. So weit die Ausgangslage.

Um die Streitkräfte zu ertüchtigen, wird seit mehreren Legislaturperioden daran gearbeitet, ihnen die nötige Ausrüstung zu beschaffen, darunter Drohnen. Das Thema stand in den Koalitionsverträgen von Union und SPD bereits 2013 und 2017. Zudem verfolgen mehrere europäische Staaten ein gemeinsames Projekt, die Eurodrohne. Doch eine Entscheidung wurde immer wieder vertagt. Die beiden Hauptargumente der Gegner lauten: Drohnen könnten für gezielte Tötungen jenseits des Völkerrechts missbraucht werden, siehe Amerika, siehe Israel. Zweitens gelten Drohnen als Schritt hin zu autonomen Waffensystemen, die ohne menschliches Zutun töten können.

Ein dünnes Papier mit Unwahrheiten

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte bereits vor sieben Jahren, er halte Drohnen für gefährlich, weil „wir leider von einer Verselbständigung des Systems ausgehen müssen“. Dennoch erarbeitete und präsentierte die SPD-Fraktion unter Führung ihres damaligen verteidigungspolitischen Sprechers Fritz Felgentreu im Sommer 2020 ein Konzept und einen strengen Kriterienkatalog für den Einsatz bewaffneter Drohnen bei der Bundeswehr. Tage später veröffentlichte das Verteidigungsministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) einen eigenen Kriterienkatalog für den Drohneneinsatz. Er entsprach dem SPD-Konzept fast wortgleich.

Eine Einigung schien greifbar. Alle Verteidigungspolitiker, dazu der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels und die neue, von Mützenich vorgeschlagene Wehrbeauftragte Eva Högl (beide SPD), befürworteten die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Wieder vergingen Monate. Dann stoppten der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und Mützenich im Dezember gemeinsam das Projekt und kündigten eine weitere Diskussion an. Zunächst in Form einer parteiinternen Arbeitsgruppe. Damit war klar, dass diese Projektgruppe in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr fertig würde. Am Montag wurde das bereits Mitte Oktober fertiggestellte Papier veröffentlicht.