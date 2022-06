Spanien bestätigt Überlegungen : Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine

Ein Kampfpanzer Leopard 2 in der Konfiguration A4 der kanadischen Armee, die auch die Spanier überlegen, an die Ukraine zu liefern. Bild: Reuters

Spanien schließt die Lieferung von Panzern und Luftabwehrraketen an die Ukraine nicht aus. „Unsere Solidarität ist total“, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Montag dem Sender Telecinco. Zuvor hatte die Zeitung „El País“ berichtet, Spanien sei bereit, der Ukraine bis zu 40 Kampfpanzer des Typs Leopard 2A4 zu überlassen. Zudem ist in dem Bericht von Luftabwehrraketen des Typs Aspide die Rede. „Wir sind mit der Ukraine solidarisch, im Rahmen unserer Möglichkeiten und in Abstimmung mit den anderen Ländern innerhalb der EU und des Atlantischen Bündnisses“, sagte die Ministerin.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Sollten die Panzer geliefert werden, müsste die Bundesregierung zustimmen. In der Bundesregierung hieß es am Montag, man habe bislang keine eigenen Erkenntnisse darüber, ob Spanien eine solche Lieferung von Leopard-2-Panzern plane. Bislang lehnt die Bundesregierung das Bereitstellen von Kampfpanzern für die Ukraine ab. Maßstab dafür, welches militärische Gerät Kiew geliefert wird, ist für Bundeskanzler Olaf Scholz das gemeinsame Vorgehen mit den Partnern, vor allem mit Amerika.

Spanien hatte im Jahr 1995 insgesamt 108 Leopard 2A4 in Deutschland gekauft, von denen momentan gut die Hälfte im Einsatz sind. Eine Lieferung würde jedoch Zeit brauchen, denn die zur Verfügung stehenden Panzer müssten erst überholt und für einen Einsatz vorbereitet werden. Zudem müssten ukrainische Soldaten geschult werden, was zunächst in Lettland und später in Spanien geschehen könnte, heißt es in „El País“.

In Madrid, wo Ende Juni der NATO-Gipfel stattfindet, setzt man auf den Schulterschluss mit den westlichen Partner und will zugleich den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht unnötig provozieren. Das sei eine „absolut heikle Angelegenheit, bei der wir sehr ruhig und vor allem mit maximaler Diskretion vorgehen müssen“, sagte die spanische Verteidigungsministerin am Montag. Bisher hat Spanien nur Munition, C90-Raketenwerfer, leichte Maschinengewehre Helme und Schutzausrüstung in die Ukraine geschickt. Der ukrainische Botschafter in Madrid sagte vor wenigen Tagen, die von Spanien bereitgestellte Munition reiche nur „für zwei Stunden Kampf“. Spanische Ausbilder seinen hilfreich, „aber das Wichtigste sind die Panzer“.