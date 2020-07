Aktualisiert am

Spahn kündigt an : Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden

Schon in den vergangen Tagen hatte es sich abgezeichnet. Nun ist die Entscheidung gefallen. Rückkehrer aus Risikogebieten sollen zu Tests verpflichtet werden.

Reisende, die aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“.

Zuvor hatte sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) für eine größere Verbindlichkeit bei den Tests ausgesprochen. Wer sich leichtsinnig verhalte, gefährde nicht nur sich selbst. Deshalb „richtet sich ein solches Verhalten gegen das Gemeinwohl“, kritisierte Braun.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte am Montag für ein deutschlandweites Konzept verpflichtender Tests, für die der Bund den rechtlichen Rahmen schaffen soll. „Wir brauchen verpflichtende Tests an Flughäfen, und zwar so schnell wie möglich“, forderte Söder. Auch der Landesgruppenchef der CSU, Alexander Dobrindt, hält obligatorische Tests für Heimkehrer aus Risikogebieten für nötig.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich während ihrer Schaltkonferenz am Freitag nicht für verpflichtende Tests ausgesprochen. Die Firma Centogene, die am Frankfurter Flughafen das Testzentrum betreibt und inzwischen 30.000 Tests bei Reiserückkehrern gemacht hat, berichtet von 70 positiv Getesteten mit einem Schwerpunkt aus Spanien.