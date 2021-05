Spahn-Wieler-Konferenz : Masken bleiben ein Muss

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag auf der Pressekonferenz in Berlin Bild: AFP

Vor dem Pfingstwochenende hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dazu aufgerufen, trotz ermutigender Entwicklung der Pandemie nicht leichtsinnig zu werden. „Genießen wir gemeinsam die Feiertage, aber bleiben wir vorsichtig“, sagte Spahn am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Spahn sagte weiter, die aktuellen Zahlen „machen uns zuversichtlich“: Zwei Drittel aller Impfwilligen in Deutschland seien inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien knapp vierzig Prozent der Deutschen. Knapp elf Millionen Bürger seien sogar schon vollständig geimpft.

Auch Wieler verwies auf durchgehend ermutigende Zahlen: Die Inzidenz liege deutschlandweit nur noch bei 67,3, die Inzidenzen gingen außerdem in allen Altersgruppen zurück – auch bei den Jüngeren und Jüngsten, die noch nicht geimpft werden dürfen. Es gebe weniger Ausbrüche in Schulen und Kitas, und wenn es welche gebe, fielen die kleiner aus. Auch auf den Intensivstationen entspanne sich die Lage leicht. Wieler sagte aber auch, dass die Pandemie noch nicht überstanden sei. Seine schon häufiger verwendete Metapher eines Luftballons, der mit vereinten Kräften unter Wasser gehalten werden müsse, passte er der neuen Lage an: „Der Ballon hat nicht mehr ganz so viel Luft, aber wenn wir ihn jetzt loslassen, springt er nach wie vor unkontrolliert über die Wasseroberfläche.“ Ohne Maßnahmen würde sich das Virus nach wie vor wieder stark ausbreiten.

Spahn und Wieler kritisierten denn auch den zwischenzeitlichen Vorstoß Niedersachsens, die Maskenpflicht im Einzelhandel aufheben zu wollen. Wieler nannte das Tragen von Masken „sehr wirksam“ und fügte hinzu, er selbst werde seine Maske noch lange tragen. Spahn ergänzte, er halte die Maske im Gegensatz zu anderen Maßnahmen der Pandemieeindämmung für eine „zwar nervige“, aber doch einigermaßen händelbare Einschränkung. Der Gesundheitsminister sagte, es sei generell wichtig, jetzt nicht zu schnell zu viel zu lockern. Er empfehle, erstmal einen Schritt zu machen und ein paar Wochen abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen ändere. „Schritt für Schritt heißt nicht jeden Tag einen oder jede Woche einen.“

Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker forderte unterdessen, mehr Impfstoff für Menschen in Brennpunktvierteln bereitzustellen. Das Kölner Modellprojekt, dass in solchen Vierteln Impfungen anbiete, sei sehr erfolgreich; Nordrhein-Westfalen habe 6500 weitere Impfdosen zugesagt, was aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Gerade da, wo Menschen auf engem Raum zusammen wohnten und den Gang zum Arzt oder in ein Impfzentrum scheuten, müsse man auf die Menschen zugehen. Gesundheitsminister Spahn äußerte, auch er befürworte ein pragmatisches Vorgehen beim Impfen. Das Motto für die nächsten Wochen müsse sein: „Gelegenheit macht Impfung“.