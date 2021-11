Debatte um BioNTech : Spahn, der Impfschreck?

Die Pandemielage in Deutschland ist so schlecht, dass der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch vor drastischen Formulierungen nicht zurückschreckt. „Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein“, sagte Spahn am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Mit der sehr ansteckenden Delta-Variante ist das sehr, sehr wahrscheinlich, und deswegen empfehlen wir so dringlich die Impfung.“

Nun wird allerdings Spahns Haus selbst dafür kritisiert, dass es in den vergangenen Tagen für Verunsicherung hinsichtlich des Impfens gesorgt und deshalb möglicherweise den einen oder anderen von einer dringend nötigen Grundimmunisierung oder Auffrischung abgeschreckt habe. Gesundheitsstaatssekretär Thomas Steffen hatte in einem Brief an die Bundesländer geschrieben, es stehe zwar insgesamt genügend mRNA-Impfstoff zur Verfügung. Die Bestellungen konzentrierten sich aber zu 90 Prozent auf das Mittel von BioNTech, während eingelagerter Moderna-Impfstoff zu verfallen drohe, was „mit allen Mitteln“ zu verhindern sei. „Deshalb“, so hieß es mit deutlicher Kausalität, definiere das Ministerium nun Höchstbestellmengen für BioNTech und begrenze die Kontingente je Praxis auf 30 Dosen und für Impfzentren und Impfteams auf 1020 Dosen in der Woche.