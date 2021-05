Gesundheitsminister Spahn : Erleichterungen für Geimpfte ab nächster Woche

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt an, dass die Verordnung für mehr Rechte von Geimpften und Genesenen spätestens nächste Woche in Kraft treten könne.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 26. April auf dem Weg in die CDU-Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass es für Geimpfte und Genesene spätestens von der kommenden Woche Erleichterungen geben soll. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung habe den Entwurf für eine Verordnung für mehr Rechte von Geimpften und Genesenen auf den Weg gebracht, sagte Spahn am Montag in Berlin. Er sagte, die Beratungen mit Vertretern von Bundestag und Bundesrat würden umgehend aufgenommen. Ziel sei es, dass die Verordnung Ende der Woche oder spätestens nächste Woche in Kraft treten könne.

Spahn billigte zudem den Vorschlag der EU-Kommission, touristische Reisen nach Europa aus Drittstaaten wieder möglich zu machen. Es sei sinnvoll, dass etwa Personen, die mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft seien, einreisen dürften, sagt Spahn in Berlin. Ob auch andere Impfstoffe anerkannt würden, müsse geprüft werden. Er gehe zudem davon aus, dass bis Ende Juni ein EU-weit gültiger digitaler Impfpass einsetzbar sein werde.

Spahn kündigte zudem an, dass die Bundesregierung im Zuge der Rücknahme von Corona-Einschränkungen für vollständig Geimpfte auch Einreisen nach Deutschland für diese Gruppe erleichtern werde. Das Corona-Kabinett habe am Montag über eine entsprechende Änderung der Einreiseverordnung gesprochen, sagte Spahn. Einen Entwurf stellte er für diese Woche in Aussicht. Statt eines negativen Tests zur Einreise bei Flugreisen soll demnach künftig auch der Nachweis einer vollständigen Impfung reichen. Spahn kündigte außerdem an, dass neben Arztpraxen und Impfzentren auch die Apotheken den geplanten digitalen Impfnachweis, der im Sommer eingeführt werden soll, ausstellen können sollen.

Zu Beginn der Sommerferien soll eine Impfung nicht nur analog mit einem Eintrag im gelben Impfheft nachgewiesen werden können, sondern auch digital auf Smartphones. Wer kein Smartphone hat, kann einen Ausdruck der digital lesbaren Impfbescheinigung als QR-Code auf Papier bekommen. Auch bei Verlust oder Wechsel des Smartphones kann das Zertifikat über den ausgedruckten QR-Code erneut ins Handy eingelesen werden.