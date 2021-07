Empfehlung der Stiko : Spahn: Genügend Impfstoff für Kreuzimpfungen vorhanden

Aktualisiert am

Jens Spahn am Freitag in Berlin Bild: EPA

Deutschland hat nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausreichend Dosen, um die Stiko-Empfehlung für eine Kreuzimpfung umzusetzen. Es werde jetzt „sehr zügig gehen können“, sagte Spahn nach Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder am Freitag in Berlin. Es sei ausreichend mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna vorhanden, betonte der CDU-Politiker. Zudem sei eine Erstimpfung mit dem Vektor-Vakzin des Herstellers Astrazeneca attraktiver geworden. „Wir haben viele Dosen von Astrazeneca, die gerade jetzt in diesen Tagen uns geliefert werden“, sagte Spahn und betonte, dass damit vielen Impfwilligen eine Erstimpfung verabreicht werden könne.

Bei den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern war auch der Leiter der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, zugeschaltet. Mertens habe dabei „sehr deutlich gemacht“, dass die Kreuzimpfung aus Astrazeneca und Biontech/Pfizer oder Moderna einen „sehr, sehr hohen Impfschutz mit sich bringt“, berichtete Spahn. Der Minister verwies darauf, dass mit der Empfehlung der Stiko die Zweitimpfung bereits nach vier Wochen erfolgen könne. Damit könne man relativ schnell den vollen Impfschutz auch gegen die Delta-Variante erhalten.

Sollte im Herbst eine dritte Impfung gegen das Coronavirus nötig sein, hätte Deutschland auch dafür die erforderliche Menge an Impfstoffen, betonte Spahn. „Wir werden ausreichend Impfstoff haben, um für alle Empfehlungen gewappnet zu sein.“ Nach dem Stand vom Donnerstag sind mittlerweile 55,1 Prozent der Deutschen einmal geimpft, 37,3 Prozent sind zwei Mal geimpft und damit vollständig geschützt, wie Spahn erläuterte.