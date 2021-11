Spahn fordert 2-G-Plus-Regel : „Sonst wird es ein bitterer Dezember“

Jens Spahn am Freitag in Berlin Bild: EPA

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag für einen 2-G-Plus-Regel bei Veranstaltungen geworben. Es sei notwendig, dass sich auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einem aktuellen Test unterziehen würden, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Spahn sagte, die Lage sei sehr ernst, und man müsse nun alles tun, um die Dynamik der vierten Welle zu brechen. „Sonst wird es ein bitterer Dezember“, sagte Spahn.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Wenn nun nicht entschieden gegengesteuert werde, dann würden sich die Infektionszahlen alle zwei Wochen verdoppeln. Schon jetzt seien die Intensivstationen vieler Krankenhäuser in Bayern, Sachsen und Thüringen so überlastet, dass etwa Schlaganfälle oder Herzinfarkte nicht mehr in angemessener Weise behandelt werden könnten. In den Pflegeheimen sollten nicht nur das Personal, sondern ebenso alle Besucher, auch Genesene und Geimpfte, sich testen lassen, sagte Spahn.

Es brauche nun ein gemeinsames Signal der Politik, dass man sich der vierten Welle entgegenstelle, forderte der CDU-Politiker. Das sei auch in einer Zeit notwendig, in der es noch keine neue Bundesregierung gebe. Deswegen sei es richtig, dass die Ministerpräsidenten in der kommenden Woche mit der Bundesregierung beraten würden. „Das hätte es aus meiner Sicht schon vor drei Wochen gebraucht“, sagte Spahn.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte: „Es ist fünf nach Zwölf.“ Schon jetzt hätten viele Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 800, vier sogar mehr als 1000. Derzeit befänden sich schon 2800 Infizierte auf Intensivstationen, so viele wie im Januar. Mehr als die Hälfte der Intensivstationen würden schon von Personalengpässen berichten. Ohne zusätzliche Maßnahmen werde sich die Lage nicht entspannen. „Die vierte Welle trifft uns mit voller Wucht“, sagte Wieler.

Österreich wird Hochrisikogebiet

Von den derzeit täglichen 50.000 Infektionsfällen würden rund 3000 im Krankenhaus behandelt werden müssen, davon 350 auf Intensivstationen, „mindestens 200“ würden sterben. Wieler riet dazu, Großveranstaltungen nach Möglichkeit ganz abzusagen.

Spahn sagte, es brauche die 3-G-Regel, auch wie nun vorgesehen am Arbeitsplatz. Zu oft sei 3G aber in Wirklichkeit „Null-G“gewesen, weil nicht kontrolliert worden sei. Einen positiven Trend stellte Spahn beim Impfen fest. In dieser Woche habe man 4,3 Millionen Impfdosen an Impfstellen und Arztpraxen ausgeliefert, das seien viermal mehr als in den Wochen zuvor. Diese sollen auch eine höhere Vergütung erhalten. Mit einer geplanten Verordnung sollen Ärzte statt der bisherigen 20 Euro ab Dienstag 28 Euro als Vergütung erhalten, zudem soll es einen Wochenendzuschlag von 8 Euro geben.

Mehr zum Thema 1/

Mehr als zehn Prozent der Bürger über 60 Jahre hätten eine Auffrischungsimpfung erhalten, in Berlin seien es schon mehr als 20 Prozent. Er werde eine Verordnung unterschreiben, damit die Impfzentren bis Ende April weiter mindestens zur Hälfte vom Bunde finanziert würden. Auch müssten die kostenlosen Bürgertests schnell wieder eingeführt werden, eine entsprechende Testverordnung werde ab Samstag gelten.

Außerdem werde Österreich wird ab Sonntag zum Hochrisikogebiet erklärt. Das heißt, nicht Geimpfte und nicht Genesene müssen sich nach ihrer Einreise in Deutschland selbst isolieren.