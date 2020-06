Brennpunkte in Hochhäusern : Wo die Polizei der erklärte Gegner ist

Wer in den siebziger Jahren modern wohnen wollte, zog ins Hochhaus. Doch die Siedlungen sind inzwischen vielerorts zu sozialen Brennpunkten geworden. Ein Besuch in Dietzenbach.

Ismail Tipi will eine gute Geschichte über das Spessartviertel erzählen. „Es gibt ja so viele“, sagt er. Tipi, hessischer Landtagsabgeordneter, steht in weißem Hemd und dunklen Anzug zwischen den grauen Hochhäusern, am Revers der Jacke ein Anstecker in Form des hessischen Landeswappens. „Zum Beispiel die Grundschule“, sagt Tipi und lächelt stolz. Obwohl der Anteil der Schüler, der einen Migrationshintergrund hat, sehr hoch sei, wechselten viele Schüler nach der vierten Klasse aufs Gymnasium. Überhaupt gebe es in Dietzenbach, auch im Spessartviertel, viele Aufstiegsgeschichten. Wenn es wegen der Corona-Krise derzeit keine Kontaktbeschränkungen gäbe, dann würden jetzt schon etliche Veranstaltungen vor und zwischen den Hochhäusern geplant, ist sich Tipi sicher. Um dem „Bösen“, wie Tipi es nennt, etwas entgegen zu setzen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai, gegen Mitternacht, riefen Anwohner im Spessartviertel Polizei und Feuerwehr. Ein Bagger stand gegenüber des Mespelbrunner Wegs, der in die Hochhaussiedlung führt, in Flammen. Dann bemerkten die Einsatzkräfte, dass es im Mespelbrunner Weg auch brennt, am Ende der Straße, wo der Weg enger wird und man ihn von einem Parkdeck gut einsehen kann. Hier hatten sich, so teilte die Polizei später mit, rund 50 Jugendliche und junge Männer mit Steinen bewaffnet und die Einsatzkräfte unter Beschuss genommen. Die meisten sollen, so sagte es die Landesregierung später, minderjährig gewesen sein. Die Polizei sei von ihnen in einen Hinterhalt gelockt worden. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach von einer „hinterhältigen und abscheulichen Gewalttat“. Für ihn ist der Angriff im Spessartviertel Ausdruck eines größeren Problems. „Dieser feige Angriff auf unsere Einsatzkräfte ist symptomatisch für die stetig ansteigende Gewalt gegenüber Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften.“ Ob das Motiv Wut und Hass auf die Staatsgewalt waren, wird weiter untersucht. Vielleicht war es aber auch eine Racheaktion, weil die Polizei kürzlich gegen den Drogenhandel im Viertel vorging und auch Keller räumte, in denen möglicherweise gestohlene Fahrräder gelagert waren.

„Fast alle dieser Großsiedlungen sind gescheitert“

Zwar sei niemand verletzt worden, aber die Angreifer hätten eindeutig etwas anderes geplant, zumindest in Kauf genommen, ist sich Tipi sicher. Er ist CDU-Abgeordneter, geboren in der türkischen Stadt Izmir, kam als Kind zunächst nach Regensburg, inzwischen lebt er lange im Rhein-Main-Gebiet. Dietzenbach gehört zu seinem Wahlkreis. Er sei stolz auf die Dietzenbacher, was sie alles erreicht hätten. Doch jetzt sei wieder von der „No-Go-Area“ die Rede. Denn das Spessartviertel hat eine lange Geschichte. Und die Probleme fingen schon kurz nach der Errichtung der vier Hochhäuser an.