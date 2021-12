Sorge um die Infrastruktur : Kürzer in Quarantäne wegen Omikron?

Bremst Omikron, die neue und hoch ansteckende Variante des Coronavirus, bald das Land aus? Glaubt man den Warnungen aus dem Süden der Republik, dann ist das denkbar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt dafür, die Quarantäneregeln zu lockern. „Wir können bei einer rasant wachsenden Epidemie nicht einfach das ganze Land von einem Tag auf den anderen lahmlegen“, sagte Söder der „Bild“-Zeitung. Das Robert-Koch-Institut müsse einen Vorschlag machen.

Kurz danach legte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach. Über eine Lockerung müsse nachgedacht werden, sagte er im ZDF: „Es ist schon wichtig, dass wir da die Quarantäne überprüfen.“ Auch in Berlin gibt es Sympathien, das Thema anzugehen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag Sepp Müller (CDU) hat eine verkürzte Freitestmöglichkeit schon nach fünf Tagen ins Gespräch gebracht, um eine Massenquarantäne zu verhindern. Der Blick richtet sich vor allem auf die kritische Infrastruktur, also Krankenhäuser, Verkehrsunternehmen, Energieversorger und so weiter.

USA halbierten schon Quarantänezeit

Dabei waren die Quarantäneregeln zuvor in mehreren Bundesländern wegen Omikron verschärft worden, unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg. Das Gesundheitsministerium in Stuttgart lässt nachweislich Infizierte grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne schicken. Geimpfte und Genesene können sich zwar nach sieben Tagen freitesten – aber nicht, wenn sie sich mit Omikron angesteckt haben.

Enge Kontaktpersonen und Haushaltsmitglieder von Infizierten müssen grundsätzlich für zwei Wochen in die Isolation, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Es sei denn, es geht um eine Infektion mit Omikron. Dann müssen sie auch geimpft 14 Tage zu Hause bleiben. Wenn Omikron bald wie erwartet zur dominanten Variante in Deutschland wird, könnten die gegenwärtigen Quarantäneanordnungen Abertausende Bürger treffen und ihr Ausfall die Infrastruktur des Landes belasten, so die Sorge.

Die amerikanische Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hatte es Anfang der Woche vorgemacht und die Quarantänezeit und Isolation für Infizierte, die keine Symptome einer Erkrankung zeigen, von zehn auf fünf Tage halbiert. Dafür wurde die Behörde teils heftig kritisiert, auch weil sie die verkürzte Isolationszeit nicht einmal an die Pflicht knüpft, sich freizutesten. Aussagekräftige virologische Daten dazu gibt es bisher nicht, mögliche Folgen für die Ausbreitung von Omikron liegen nicht vor.

Wissenschaftler haben bisher lediglich Indizien aus Laborstudien und epidemiologische Hinweise durch Infektionscluster gefunden, die darauf hindeuten, dass Omikron sich nach der Ansteckung in der Nasen-Rachen-Schleimhaut wahrscheinlich früher und deutlich schneller vermehrt als etwa die Delta-Variante.

Nichts deutet darauf hin, dass das Virus schneller wieder verschwindet

Nichts deutet jedoch bislang darauf hin, dass das Virus auch schneller wieder aus Nase und Rachen verschwindet. Auch die Frage, ob es Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt, ist wissenschaftlich nicht geklärt. Bei Delta- und Alpha-Varianten haben Forscher zumindest nachweisen können, dass die Viren bei infizierten Geimpften im Schnitt fünfeinhalb Tage lang mit PCR-Tests leicht nachweisbar sind, bei Ungeimpften siebeneinhalb Tage. Offenbar bremst die Impfung die Vermehrung in den Schleimhäuten der oberen Atemwege.