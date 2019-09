Sonntagsumfrage : Grüne verlieren die dritte Woche in Folge

In der dritten Woche in Folge verlieren die Grünen an Zustimmung in der Wählergunst. Laut einer Umfrage der “Bild am Sonntag“ büßen die Grünen abermals einen Prozentpunkt ein und kommen auf 21 Prozent. Im Gegenzug gewinnen die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt hinzu und erhalten 16 Prozent. Auch die Linke legt um einen Prozentpunkt zu und klettert auf 8 Punkte. An der Spitze des Felds steht unverändert die Union, die wie in der Vorwoche 29 Prozent Zustimmung bekommt. Ebenso unverändert bleiben die AfD mit 14 Prozent und die FDP mit 7 Prozentpunkt. Die sonstigen Parteien verlieren einen Prozentpunkt und landen bei 5 Prozent.

Zudem scheint das Vertrauen in die Parteienlandschaft weiter zu schwinden. 57 Prozent der Deutschen trauen den heutigen Parteien nicht zu, die anstehenden Probleme zu lösen. Nur 40 Prozent haben Zutrauen. Dass eine neue Partei besser für künftige Aufgaben gerüstet wäre, bezweifeln die Deutschen dabei aber ebenfalls. 64 Prozent der Befragten glauben demnach nicht, dass eine neue Partei die Probleme besser in den Griff bekäme. Immerhin 31 Prozent glauben, eine neue politische Kraft wäre gut für Deutschland.