Sonntagsumfrage : CDU verliert an Zustimmung

Interview zur Wahl in Spanien : „Irgendein Wunder muss geschehen“

Ob in Madrid oder in Katalonien – die Moderaten seien in der Minderheit, sagt die Politologin Susanne Gratius im F.A.Z.-Interview. Das Erbe des Bürgerkriegs wirke nach. Davon profitiere besonders die rechte Machopartei Vox.