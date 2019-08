Sonntagsumfrage : CDU/CSU legen leicht zu

Die Union legt in der Wählergunst zu. CDU/CSU gewinnen einen Punkt auf 27 Prozent, berichtete „Bild am Sonntag“ vorab unter Berufung auf den Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid. Die Grünen verharren wie in der Vorwoche bei 22 Prozent. Unverändert gleichauf liegen auch SPD und AfD mit jeweils 14 Prozent. Die Linkspartei kommt ebenso wie in der Vorwoche auf neun Prozent, die FDP verliert einen Punkt auf acht Prozent.

