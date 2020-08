Sonntagstrend : Umfragehoch für die SPD nach Scholz-Nominierung

Aktualisiert am

Die SPD legt nach der Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten in der Gunst der Wähler zu. Bei der Kanzlerfrage schneidet nur Markus Söder besser ab.

Die Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten hat der SPD ein Umfragehoch beschert: Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar jede Woche für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 18 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Damit liegt die SPD wieder vor den Grünen, die zwei Punkte verlieren und auf 16 Prozent kommen. Auch die Union verliert zwei Punkte und kommt auf 36 Prozent. FDP (sechs Prozent), Linke (acht Prozent) und AfD (elf Prozent) bleiben auf dem Niveau der Vorwoche, die sonstigen Parteien können fünf Prozent (plus ein Punkt) auf sich vereinen.

Fast jeder dritte Befragte in Deutschland (29 Prozent) ist der Meinung, dass Scholz für das Amt des Bundeskanzlers geeignet ist. Höhere Werte erreicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den 38 Prozent für geeignet halten. Deutlich dahinter liegen die CDU-Politiker Friedrich Merz (19 Prozent) und Jens Spahn (18 Prozent).

Den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (13 Prozent) halten weniger Menschen für kanzlertauglich als Grünen-Chef Robert Habeck (18 Prozent). Grünen-Chefin Annalena Baerbock würden neun Prozent das Kanzleramt zutrauen.