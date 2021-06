„Sonntagstrend“ : SPD und Grüne in Umfrage fast gleichauf

Aktualisiert am

SPD und Grüne in Umfrage fast gleichauf

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Bild: EPA

Die Union liegt in der Wählergunst nach wie vor in Führung. Zwischen den Grünen und der SPD schrumpft der Abstand. Auch in der Kanzlerfrage liegen Annalena Baerbock und Olaf Scholz dicht beieinander.