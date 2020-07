Sonntagstrend : Grüne legen weiter zu

Aktualisiert am

Noch sind sie nicht auf demselben Stand wie vor der Corona-Krise angekommen, doch die Grünen holen seit Wochen wieder auf. Die Union liegt in den Umfragen allerdings weiterhin mit Abstand vorn.

Die neue Grünen-Spitze setzt auf eine Annäherung an die CDU Bild: EPA

Die Grünen haben im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ die dritte Woche in Folge einen weiteren Punkt zugelegt. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar kommen sie nun auf 19 Prozent. Mitte Mai war die Partei bereits bis auf 14 Prozent gesunken, vor der Corona-Krise wiesen die Grünen allerdings Werte von mehr als 20 Prozent auf.

Sonst blieben die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche weitgehend gleich: Stärkste Kraft bleibt die CDU/CSU - unverändert mit 37 Prozent. Die SPD kommt weiterhin auf 16 Prozent. Die AfD bleibt bei 10 Prozent, die Linke bei 8 Prozent, die FDP liegt weiter bei 6 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen in dieser Woche 4 Prozent der Stimmen.