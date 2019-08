Sonntagstrend : AfD stärkste Partei im Osten

Aktualisiert am

Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Brandenburg: Andreas Kalbitz Bild: dpa

Laut Umfrage liegt die AfD in den ostdeutschen Bundesländern einen Prozentpunkt vor der CDU an erster Stelle - einen Monat, bevor in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt wird. Im Westen ergibt sich ein komplett anderes Bild.