Sonntagsfrage : Union weiter im Höhenflug

Aktualisiert am

In der politischen Stimmungslage profitieren CDU/CSU von der Coronavirus-Krise: Wären jetzt Bundestagswahlen, könnten sie mehr als doppelt so viele Stimmen erhalten wie jede andere Partei für sich betrachtet.

Die Union steht in der Wählergunst so gut da wie seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr. CDU/CSU legten im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ erhebt, im Vergleich zur Vorwoche um vier Punkte auf nun 37 Prozent zu.

Damit habe die Union innerhalb von fünf Wochen 13 Punkte zugelegt auf den höchsten Wert sei September 2017.

SPD vor Grünen

Fast alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien verlieren in der Coronakrise hingegen. Die SPD kommt auf 17 Prozent (minus ein Punkt) – nicht einmal halb so viel wie die Union. Die Grünen erreichen 16 Prozent (minus zwei Punkte) und die AfD zehn Prozent (minus ein Punkt).

FDP und Linke verharren bei sechs beziehungsweise neun Prozent.