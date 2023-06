Nach dem Wahlsieg in Sonneberg hofft die AfD auf weitere Siege in Thüringen. Das Ergebnis vom Sonntag zeigt: Viele Menschen schrecken nicht mehr vor einer rechtsextremen Partei zurück.

Der Morgen nach der Wahl ist kein ungewöhnlicher vor dem Landratsamt in Sonneberg. Nur ein Reporterteam, das eine Liveschalte macht, ist ein Hinweis darauf, dass am Abend zuvor eine Entscheidung für einen neuen Landrat gefallen ist: Robert Sesselmann wird hier voraussichtlich schon in der kommenden Woche als erster AfD-Landrat Deutschlands einziehen. Der erste Beigeordnete und amtierende Landrat Jürgen Köpper von der CDU war sein Gegenkandidat. Er ist am Montag zum Dienst erschienen, aber für Medien nicht zu sprechen. Auch die Entscheidung, ob er angesichts der zum Teil heftigen persönlichen Angriffe gegen ihn, die den Wahlkampf prägten, unter Sesselmann im Amt bleiben wird, hat Köpper noch nicht bekannt gegeben.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Auf Sonnebergs Straßen sind vereinzelt Autos mit Deutschlandfähnchen unterwegs. Genau solche hatte die AfD am Sonntagabend auf ihrer Wahlparty in der Bergbaude „Frankenblick“ verteilt. Die Parteispitze feierte Sesselmanns Erfolg in der Stichwahl als ersten Schritt für weitere Siege, die sie im kommenden Jahr im Freistaat bei den Kommunalwahlen im Frühjahr, vor allem aber bei der Landtagswahl im Herbst erringen will. „Die Menschen wollen eine politische Wende in Thüringen“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, der Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) „diesen im sechsten Wahlgang gewählten Politiker von Merkels Gnaden“ nannte.

So etwas kommt an bei seinen Anhängern, doch weiß auch Höcke, dass dieser Erfolg weniger der eigenen Genialität als vielmehr der gegenwärtigen Politik der Ampelregierung in Berlin geschuldet ist. Natürlich seien die großen Themen „wie die absurde Energie- und Sanktionspolitik und die irrationale Einwanderungspolitik von Bedeutung für diese Wahl“ gewesen, sagte Höcke. Und selbstverständlich wüssten die Wähler, dass ein Landrat so etwas nicht korrigieren könne. Den Wählern sei es um ein Zeichen gegangen, dass sie „ein normales Land mit normaler Interessenpolitik“ wollten. Auch deshalb hatte die AfD gar nicht erst versucht, Wähler mit Belangen des Landkreises zu behelligen. Sie setzte voll und ganz auf Quotenbringer wie „Grenzen dicht“ für Migranten, Euro-Austritt, „Nie wieder Lockdown“ sowie „Mut zur Wahrheit“.

Die Aufrufe der anderen Parteien zeigten keine Wirkung

Angesichts des Vorsprungs, den Sesselmann bereits im ersten Wahlgang hatte, fiel dieses Zeichen nicht sonderlich überraschend aus: In sieben der acht Städte und Gemeinden des Landkreises siegte der AfD-Mann mit zum Teil großem Abstand vor Köpper, er holte am Ende 52,8 Prozent. Lediglich in der Glasbläser-Stadt Lauscha am Rennsteig lag der CDU-Kandidat mit 53,6 Prozent deutlich vorn. Die Aufrufe aller anderen Parteien, sich hinter Köpper zu versammeln, um den ersten AfD-Landrat zu verhindern, erwiesen sich nicht als wirkungsvoll, im Gegenteil: Zwar gewann Köpper im zweiten Wahlgang gut 5000 Stimmen hinzu, doch sind das nur rund 1000 Stimmen mehr, als die nach dem ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten von SPD, Linken und Grünen auf sich vereinigt hatten.

Sesselmann wiederum gewann in der Stichwahl noch mal gut 4000 Stimmen hinzu. Das zeigt, dass die AfD im ersten Wahlgang ihr Potential noch längst nicht ausgeschöpft hatte, zumal, was bei Stichwahlen äußerst ungewöhnlich ist, auch die Wahlbeteiligung um gut zehn Prozentpunkte auf knapp 60 Prozent stieg. Der Versuch, mit dem Beelzebub den Teufel auszutreiben, sei gründlich schiefgegangen, sagte der Linken-Lokalpolitiker Roland Koch am Sonntagabend im Sonneberger Gesellschaftshaus, wo die Ergebnisse der Stimmbezirke eintrafen und Sesselmann von Beginn an vorn lag. Auch die Linke hatte in der Stichwahl Köpper unterstützt, dessen CDU sowohl im Kreistag als auch im Stadtrat von Sonneberg tief gespalten ist.