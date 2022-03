Sondervermögen Bundeswehr : Die SPD muss in den Krieg

Am Sonntagmorgen um zehn trafen sich die Bundestagsabgeordneten der SPD zu einer virtuellen Sitzung. Nur kurz, denn gleich mussten die Politiker ja aus ihren Büros rüber ins Reichstagsgebäude. Dort würde Kanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgeben. Schon jetzt war klar: Es würde ein historischer Tag. Russland führte Krieg gegen die Ukraine. Und Deutschland würde reagieren.

Der Kanzler schaltete sich dazu. Das hier war schließlich seine Fraktion, und er wusste, dass sie in Sorge war. Um die Ukraine, um die internationale Friedensordnung, aber auch darum, welche Position die SPD nun einnehmen sollte. In deren Parteiprogramm steht, Frieden in Europa könne es nur mit Russland geben und Frieden und Dialog gehörten „wie in keiner anderen Partei“ zum Grundverständnis des politischen Handelns. Die Abgeordneten waren, wie die meisten Menschen im Land, immer noch fassungslos.

Scholz hielt eine kurze Ansprache. Er verurteilte das Vorgehen Putins und bekräftigte die Solidarität mit der Ukraine. Dann kündigte er an, dass russische Banken bei SWIFT ausgeschlossen würden und dass Deutschland der Ukraine Waffen liefern werde. Die Genossen hörten zu. Manche wunderten sich: Das war doch schon gestern, am Samstag, bekannt geworden. Irgendein Hammer werde doch bestimmt noch kommen. Es gab kaum Nachfragen, keinen Widerspruch. Kurz nach halb elf war Schluss, alle machten sich auf den Weg in den Plenarsaal.

In den Reihen der SPD tauschten manche entsetzte Blicke

Elf Uhr im Bundestag, der Kanzler trat ans Mikrofon. Ernst sprach er zur Nation, wohl wissend, dass die Welt zuhörte. Eine Zeitenwende und ein Fünf-Punkte-Plan, um ihr zu begegnen. Viele in der SPD-Fraktion waren angetan von der Entschlossenheit, die Scholz vermittelte. Manche empfanden Erleichterung: Der Kanzler wusste, was zu tun war. Der hatte schon gut siebzehn Minuten gesprochen, als der Hammer kam, den manche erwartet hatten: Es werde ein Sondervermögen Bundeswehr eingerichtet, und zwar in Höhe von hundert Milliarden Euro. Applaus und aus der CDU ein „Bravo“. Aber Scholz war noch nicht fertig: Von nun an werde man jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren.

Da kam Bewegung in die Reihen der Abgeordneten: CDU-Leute aus den hinteren Reihen erhoben sich, um stehend Beifall zu klatschen, dann auch Abgeordnete der FDP. Die vorderen Reihen der Grünen schauten sich nach hinten um, aber blieben sitzen. Und die SPD? Von den Hinterbänklern waren einige aufgestanden und klatschten. Einer würde später berichten, er habe beobachtet, dass besonders von der CSU viele standen, und sei dann aus Trotz selbst aufgestanden, damit nicht der Eindruck entstehe, die Union könne hier eine Militarisierung gegen den Willen der SPD-Fraktion bejubeln. Doch in den vorderen Reihen erhob sich niemand. Manche tauschten entsetzte Blicke. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich applaudierte nicht einmal höflich, sondern gar nicht.