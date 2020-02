Sonderparteitag geplant : CDU will im April oder Mai über Parteivorsitz entscheiden

Nach dem historisch schlechten Abschneiden in Hamburg will die CDU ihren neuen Vorsitzenden offenbar doch schon im Frühjahr bestimmen. Das „aktuelle Bild der Führungslosigkeit“ müsse beendet werden, fordert Saarlands Ministerpräsident Hans.

Die CDU will ihren neuen Parteivorsitzenden offenbar doch deutlich früher wählen als ursprünglich geplant. Nach übereinstimmenden Berichten der Deutschen Presseagentur und der Nachrichtenagentur AFP soll dies voraussichtlich auf einem Sonderparteitag Ende April oder Anfang Mai in Berlin eschehen. Endgültig stehe der Termin noch nicht fest, berichtete die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen; erwogen werde aber der 25. April oder der 9. Mai.

Nach dem CDU-Debakel bei der Hamburger Bürgerschaftswahl drängen führende Christdemokraten unterdessen auf eine schnelle Klärung des Kurses und einen Fahrplan für die Kanzlerkandidatur. „Das Ergebnis muss uns alle ein Stück wachrütteln, dass es gerade um viel geht“, sagte einer der potentiellen Anwärter, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Deutschen Presse-Agentur. Er zählte auf: „Das ist Hamburg, das ist Thüringen, das sind die Umfragewerte, das ist die Lage der Bundespartei.“ Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg war die dort ohnehin schwache CDU am Sonntag noch weiter gesunken – auf ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit knapp 70 Jahren. In Thüringen begehrt die Landes-CDU gegen die Vorgabe der Bundes-CDU auf, wonach der Linken-Politiker Bodo Ramelow nicht mit Stimmen aus der CDU im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden darf. Ein solches Vorgehen visiert die Thüringer CDU aber an, um einen Ausweg aus der politischen Krise in Thüringen zu finden.

Das CDU-Präsidium kam am Montagmorgen in Berlin zu einer Sitzung unter Leitung der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zusammen, um über einen Ausweg aus der Krise zu beraten. Die Vorsitzende habe in den vergangenen Tagen „bis hin zum Wochenende“ weitere Gespräche mit Interessenten für den Parteivorsitz geführt, hieß es am Morgen aus der Bundes-CDU. Auch um die schwierige Lage in Thüringen und die Niederlage bei der Wahl in Hamburg solle es gehen.

Unklar war zunächst, ob sich auch weitere Kandidaten für den Parteivorsitz aus der Deckung wagen. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten etwa Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn, die beide Mitglieder des Präsidiums sind. Beide haben sich noch nicht offiziell zu ihren Ambitionen erklärt. Das gilt auch für den früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz, der wie der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen nicht den Führungsgremien angehört. Röttgen hat bislang als einziger gesagt, dass er CDU-Vorsitzender werden will.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl sprach sich unterdessen klar für eine Teamlösung an der Parteispitze aus. „Ich glaube, dass es viele Qualitäten bei einzelnen Bewerber gibt. Und wenn wir jeden an die Stelle nehmen, wo er seine Qualitäten am ehesten zur Geltung bringen kann, kann das eine gute Formation werden“, sagte er am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Am besten wäre es laut Strobl, wenn sich der Merz, Laschet und Spahn schnell untereinander verständigten. „Dann hätten wir auch ganz kurzfristig, nämlich sofort, eine Lösung. Dann wäre klar, wie es mit der CDU in Deutschland weitergeht.“ Er wisse allerdings, „dass die Chancen nicht sonderlich gut stehen“. Über den weiteren offiziellen Kandidaten, den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, sprach Strobl hingegen nicht.

Hans: „Aktuelles Bild der Führungslosigkeit“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther mahnte im ZDF, die Bundes-CDU müsse jetzt so schnell wie möglich die offenen Fragen klären. Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Die CDU habe vor allem nach der Regierungskrise in Thüringen „ein aktuelles Bild der Führungslosigkeit" abgegeben, beklagte Hans in der ARD. Es sei der Eindruck entstanden, dass der CDU der Kompass fehle. Es sei deshalb an der Zeit, „hier und jetzt auch schnelle Entscheidungen zu treffen, in Thüringen, aber auch im Bund Klarheit zu schaffen“.