Sommerurlaub : In welche Länder kann ich noch reisen?

Aus Risikogebieten heimkehrende Urlauber müssen sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Montag verpflichtende Tests angekündigt. In vielen Staaten steigen derzeit die Infektionszahlen. Auch in Europa. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle nimmt daher zu. Vor wenigen Tagen hatten Spahn und die Gesundheitsminister der Bundesländer noch entschieden, Urlaubsrückkehrern aus dem Ausland auf freiwilliger Basis kostenfreie Tests anzubieten.

Was ist ein Risikogebiet?

Risikogebiete werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium bestimmt. Wir haben sie in einer Karte zusammengefasst. Die aktuelle Liste finden Sie hier.

Als Risikogebiet gelten nach derzeitigem Stand in der Regel Staaten oder Regionen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner gab. Dies ist jedoch nur ein Kriterium.

Nach Angaben des RKI können auch Staaten und Regionen als Risikogebiet eingestuft werden, wenn sie die genannte Grenze nicht überschreiten. Nämlich dann, wenn angenommen wird, dass ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt. Vor allem auf das Auswärtige Amt kommt es hierbei an. Es bewertet unter anderen lokale Berichte und beachtet die örtlichen Testkapazitäten und die ergriffenen Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten gilt: Sie können nach ihrer Ankunft in Deutschland zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet werden. Wer sich im Ausland infiziert, darf nicht mehr auf eine Rückholaktion der Bundesregierung hoffen. Dies hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) vor einigen Wochen deutlich gemacht.

Was unterscheidet ein Risikogebiet von einer Reisewarnung?

Eine Reisewarnung wird vom Auswärtigen Amt ausgesprochen. Sie ist kein Reiseverbot, sondern eine offizielle Warnung. Solange man die Einreisebedingungen des Ziellandes erfüllt, darf man also trotz Reisewarnung verreisen. Ratsam ist dies nicht. „Reisewarnungen werden ausgesprochen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass jedem Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht“, heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amts.

Nach derzeitigem Stand liegt für alle Risikogebiete eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts vor. Andersherum gibt es hingegen Reisewarnungen für Länder, die nicht als Risikogebiet eingestuft werden. Dazu zählen zum Beispiel Australien und Neuseeland.

Warum erteilt das Auswärtige Amt Reisewarnungen für Länder, die kein Risikogebiet sind?

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es auf Anfrage der F.A.Z.: „Entscheidend sind niedrige, stabile Pandemiezahlen und umfassende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, gerade mit Blick auf die Tourismusinfrastruktur; aber auch eventuell noch bestehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Einreisebeschränkungen und die Zuverlässigkeit der Reiseverbindungen werden berücksichtigt.“ Es sei denkbar, dass Reisewarnungen auch für Drittstaaten schon vor dem 31. August aufgehoben werden. Dies allerdings nur, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben seien.

In manch einem Fall mag es verwunderlich klingen, dass eine Aufhebung der Reisewarnung noch nicht vollzogen wurde. Immerhin teilte Neuseeland im Juni mit, keinen „aktiven“ Corona-Fall mehr zu haben. Jedoch lässt Neuseeland nur eigene Staatsangehörige und Menschen mit Daueraufenthaltserlaubnis ins Land. Eine Reise dorthin wäre momentan also ohnehin nicht möglich.

In welche Länder kann ich nun also reisen?

Für folgende Länder hat das Auswärtige Amt derzeit keine Reisewarnung ausgesprochen:

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern), ausgenommen Luxemburg

(Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern), ausgenommen Luxemburg Schengen-assoziierte Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz)

das Vereinigte Königreich und Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino und den Vatikanstaat.

Wichtig ist es, sich vor einer geplanten Reise auf der Internetseite des Auswärtigen Amts zu informieren. So kann es etwa sein, dass man als Deutscher oder Deutsche in ein bestimmtes Land ausreisen darf, dieses einen aber aufgrund des Infektionsgeschehens in Deutschland nicht hereinlässt. Auch kann es sein, dass Deutschland für bestimmte Länder wegen des dortigen Infektionsgeschehens kurzfristig wieder Reisewarnungen ausspricht. So geschah es zuletzt mit Luxemburg. Da die Lage weltweit sehr volatil ist, sollte man auf kurzfristige Änderungen gefasst sein.