Sommerloch-Aufreger : Die wollen uns die Limo wegnehmen!

Der Bildungsbürger hat das Sommerloch nie verstanden. Zu unernst, zu läppisch. Das Parlament hatte Pause, die Bundeskanzlerin war im Urlaub, und die Zeitungen schrieben etwas von einer Alligatorschildkröte namens Lotti, die Kinder im Oggenrieder Weiher angriff, aber trotz wochenlanger Hysterie nie gefunden wurde. Was sollte der Bildungsbürger, der sich das ganze Jahr mit den tiefen, den tatsächlichen Fragen der Republik beschäftigt hatte, darüber denken? Die großzügigste Sicht war, den Zeitungen ihren Leerlauf zu verzeihen. Schuld war eben der Kalender. Um sich von der ganzen Inhaltsleere nicht bekümmern zu lassen, konnte der Bildungsbürger auf seriöse Literatur ausweichen oder die Zeitung mit gequältem Ausdruck an die Familie weiterreichen, samt einer Bemerkung darüber, wie weit es schon gekommen sei.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Als der F.A.Z.-Korrespondent Helmut Herles am 30. Juli 1980 schrieb: „Zur Zeit ist in Bonn das politische Sommerloch zu besichtigen“, hatte er ein völlig neues Wort erfunden, das erkannte später auch die Gesellschaft für deutsche Sprache. Herles wollte damals darauf hinweisen, dass trotz der Sommerpause unerwartet viel getratscht wurde, etwa darüber, wie lange Herbert Wehner noch im Amt bleiben würde. Das war natürlich interessant, wäre in Herbst und Frühling aber keinen Artikel wert gewesen. Kollege Herles hatte also nicht nur das Sommerloch selbst, sondern auch den dazugehörigen Artikel erfunden.

Mallorca als 17. Bundesland war die Mutter aller Sommerlochgeschichten

Wenn Sender und Zeitungen früher nicht recht wussten, was sie bringen sollten, riefen sie bei Abgeordneten der hinteren Reihen an und fragten, was denen auf dem Herzen lag. So kam es 1993, dass Dionys Jobst von der CSU sagte, man könne Mallorca zum 17. Bundesland machen, so viele Deutsche wie dort schon am Strand lägen. Das war die Mutter aller Sommerlochgeschichten, sie hatte alles, ein bisschen Urlaubsflair, ein bisschen Kolonialismus. Das spanische Königshaus wurde so wütend, dass es im Auswärtigen Amt nachfragen ließ, wie die Meldung zu verstehen sei. In anderen Jahren forderten die Abgeordneten Schuluniformen, autofreie Sonntage, eine 100-Mark-Münze, Wehrdienst für Pfarrer oder ein Auftrittsverbot für Madonna. Das war alles Unsinn, aber herrlicher, schwereloser, unschuldiger Unsinn. Gäbe es den Bildungsbürger noch, sollte er bereuen, dass er nie zu schätzen wusste, welchen Frieden er hatte. Früher konnte er im Sommer die Zeitung aufschlagen, ohne sich zu fürchten.

Heute existiert das Sommerloch nicht mehr. Es ist zugeschüttet worden, mit Katastrophen aus der ganzen Welt und mit einem atemlosen Wechsel aus heimischen Krisen, der Eurokrise, der Flüchtlingskrise, der Corona-Krise, der Energiekrise. Der Sommer ist heute etwas anderes. Er ist zum Beispiel die Zeit, in der die ukrainische Erde trocken ist und dadurch so hart, dass sie einen Kampfpanzer tragen kann. Der Bildungsbürger kann also am Strand liegen und darüber lesen, wie ukrainische Kampfgruppen in russische Frontabschnitte reinfahren. Ist er jetzt zufrieden? Wäre es nicht schöner, er schlüge die Zeitung auf und da stünde etwas über den Kaiman Sammy vom Baggersee bei Dormagen oder die Schwänin Petra, verliebt in ein Tretboot?