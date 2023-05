Aktualisiert am

Wie konnte es passieren, dass Robert Habecks Staatssekretär Patrick Graichen seinem Trauzeugen zu einer Führungsposition verhalf? In der Kanzlerpartei sieht mancher den kritischen Blick auf die Grünen bestätigt.

Kann ein Staatssekretär eines Bundesministeriums einen Spitzenposten, an dessen Besetzung er beteiligt ist, an seinen Trauzeugen vergeben? Und kann er seinen Chef, den Minister, darüber in Unkenntnis lassen? Patrick Graichen, beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Mitglied der Grünen, hat das getan. Dass der 51 Jahre alte Graichen ein intelligenter und vorausschauender Kopf ist, gestehen ihm selbst seine Gegner im Ministerium zu.

Warum also tat er das? Und warum zog er so spät die Notbremse? Erst Anfang voriger Woche informierte er Minister Robert Habeck darüber, dass er daran beteiligt war, dass sein Trauzeuge den Posten bekommen hatte. Inzwischen haben Habeck, auch ein Grüner, und Graichen Fehler eingestanden, das Berufungsverfahren wird komplett neu aufgesetzt. Alles sei „heilbar“, heißt es aus dem Ministerium. Doch der politische Schaden bleibt: Graichens Ruf ist angeknackst, Antikorruptionswächter und Lobbyismusforscher kritisieren den Vorgang, die Koalitionspartner in der Ampel grummeln, die Union fordert Graichens Entlassung. Das alles trifft auch Habeck.

Dass Graichen als Energie- und Klimastaatssekretär in der Findungskommission saß, die den Posten vergab, ist normal. Es geht um den Vorsitzenden in der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur, kurz DENA. Das Unternehmen, eine GmbH, befindet sich zu 50 Prozent im Bundesbesitz, das Wirtschaftsministerium hat die Beteiligungsführung. 26 Prozent hält die Staatsbank KfW, der Rest liegt bei der DENA, die weder Gesellschafter ist noch Stimmrechte hat.

Den Aufsichtsrat, für die Berufung zuständig, leitet der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel von den Grünen. Einstimmig sprach sich das Gremium Anfang April für den 50 Jahre alten Verwaltungswissenschaftler Michael Schäfer aus, der Graichens Trauzeuge ist. Er soll zum 15. Juni die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Andreas Kuhlmann übernehmen, eines SPD-Mannes, der einmal Büroleiter des früheren Parteichefs Franz Müntefering war. Vorangegangen war ein mehrstufiges Verfahren. Die Findungskommission um Graichen sichtete die Vorschläge einer Personalberatung, führte Gespräche mit den Kandidaten, wählte zunächst elf, dann sechs aus und präsentierte schließlich Schäfer als Favoriten dem Aufsichtsrat.

Ein Sprungbrett für grüne Politiker

Schäfer gilt als qualifiziert für den Posten – er ist zugleich, wie Graichen, sehr gut vernetzt zwischen grüner Politik und den Vorfeldorganisationen der Partei. Im Berliner Abgeordnetenhaus war er klima- und energiepolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er saß in der Geschäftsleitung des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), beim WWF war er Direktor für Klima- und Energiefragen. In der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende arbeitete er als Projektleiter.

Diese Lobbyorganisation ist ein wichtiges Sprungbrett für grüne Politiker: Graichen selbst leitete die Agora über viele Jahre, bevor er Ende 2021 ins Ministerium wechselte. Er tat es darin seinem Vorgänger und Ziehvater, dem Grünen Rainer Baake, gleich. Der Gründungsdirektor von Agora war 2014 ebenfalls als Staatssekretär ins Ministerium gewechselt. Es ist dieses eng vernetzte „Ökosystem“, das den Grünen derzeit zu schaffen macht.