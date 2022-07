Zurück zu den Bauern : Söders Zeit als oberster Bienenretter ist vorbei

Die Jahre 2018/19 im politischen Leben des Markus Söder waren geprägt durch den Artenschutz. Er wurde dazu eher getrieben, als dass ihm die Dringlichkeit von allein klar geworden wäre. Das galt etwa für den geplanten Bau einer Skischaukel am Riedberger Horn. Zunächst wollte Söder dafür Hand an den Alpenplan anlegen, der die dortige Flora und Fauna schützt. Als er merkte, dass die Proteste dagegen gefährlich wurden, rückte er davon ab.

Auch beim erfolgreichsten Volksbegehren der bayerischen Geschichte, „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“, war Söder zunächst in der Defensive, um sich dann an die Spitze der Bewegung zu setzen und dem Landtag die Annahme des Volksbegehrens zu empfehlen. Viel wurde über ihn gespottet, als er seine Hände um einen Baum legte wie um die Hüften einer Frau. Doch es war auch diesem „Rebranding“ zu verdanken, dass er später zum Beinahe-Kanzlerkandidaten wurde.

Der CSU-Chef hatte freilich einen Preis fürs grüne Image zu zahlen: die Entfremdung seiner Partei von der Bauernschaft. Deren Vertreter akzeptierten die Beschlüsse zum Artenschutz – aber mit der Faust in der Tasche. Manche CSU-Strategen fanden das lässlich, der Anteil der Bauern an der Wählerschaft werde sowieso immer kleiner.

Auf einmal war da Aiwanger

Doch diese Rechnung greift zu kurz: Nach wie vor fühlen sich viele Leute auf dem Land der Landwirtschaft verbunden, über Vorfahren, Traditionen oder die Kulturlandschaft. Die wohlhabendsten Bürger verdanken ihr Vermögen oft Feldern, die zu Bauland wurden. Auch für viele CSU-Abgeordnete ist die Scholle, auf der man der eigene Herr ist, nach wie vor identitätsstiftend.

Söder hat durch seine durchgreifende Art an diesem Selbstbewusstsein gekratzt. Der Unmut wuchs, als man in der CSU registrierte, dass Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und Diplom-Agraringenieur, sich den Bauern als neuer natürlicher Partner antrug.

Die Initiatoren des Volksbegehrens zollten Söder durchaus Respekt. Dafür, dass er sich trotz der Widerstände der Einsicht geöffnet hatte, dass eine produktive Landwirtschaft auf Bienen und fruchtbare Böden angewiesen ist. Doch bald stellte sich Ernüchterung ein. Diese war zum Teil politisch motiviert – als Grüner kann man einen Schwarzen ja nicht unentwegt loben. Aber sie ist schon auch in der Sache begründet: So geht es in Bayern etwa bei der Förderung des Ökolandbaus oder bei der Schaffung des groß angekündigten Biotopverbunds nur schleppend voran.

Spätestens seit der Niederlage in der Bundestagswahl kümmert Söder sich weniger um die Ergrünung seiner Partei als um die Ansprache der Stammwähler. Umso mehr gilt das seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Auch die Bauern leiden unter der Teuerung von Diesel und Dünger, aber sie profitieren eben auch von den gestiegenen Lebensmittelpreisen.

Vor allem aber haben sie neues Selbstbewusstsein gewonnen, weil sie sich wieder gebraucht fühlen, Stichwort Lebensmittelsicherheit. Wer zuletzt eine Bauernversammlung besuchte, spürte den neuen Geist, der jedoch aus Sicht von Kritikern der alte ist: produzieren, als gäbe es das Insektensterben oder die Nitratbelastung im Grundwasser nicht.

Söder: Mehr Ackerland

Söder hat auf einem Parteitag Ende April mit Blick auf den anwesenden Bauernverbandspräsidenten verlangt, dass man wegen der Welternährungskrise die „ganze Flächenstilllegungsmanie“ zur Erhaltung der Biodiversität „überdenken“ solle, und zwar nicht nur ein Jahr, sondern „dauerhaft“. Zuletzt hat er das noch einmal ausbuchstabiert nach einer Kabinettssitzung mit dem EU-Agrarkommissar. Söder verlangte „mehr Anbaumöglichkeiten“. Deutschland hinke da hinter den EU-Möglichkeiten her.

Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat bereits das Gras auf den ökologischen Vorrangflächen als Futtermittel freigegeben. Söder reicht das nicht. Er will wegen der Produktionsausfälle in der Ukraine den Bauern hierzulande die Möglichkeit geben, echtes Ackerland daraus zu machen. Agnes Becker von der ÖDP, eine Art Mutter des Bienen-Volksbegehrens, hat Angst, zurückgeworfen zu werden. Die Staatsregierung spiele den Artenschutz „gegen hungernde Kinder und warme Stuben“ aus.

Tatsächlich stießen auch die anderen bayerischen Kabinettsmitglieder nach der Sitzung mit dem Agrarkommissar in Söders Horn. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, ebenfalls CSU, forderte, die Ernährungssicherung im Grundgesetz zu verankern. „Es kann nicht sein, dass wir einzig und allein immer den Umwelt- und Klimaschutz im Vorrang haben.“ Und der Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), in dessen Haus es eine gewisse Sensibilität dafür gibt, dass Natur und Kultur in einem Spannungsverhältnis stehen, redete doch fast nur von der erhaltenswerten bayerischen Kulturlandschaft.

Vogelschutz „fachkompetent beleuchten“

Am Dienstag dieser Woche stand im bayerischen Kabinett der Klimaschutz auf der Tagesordnung. Die Beteiligten machten deutlich, dass er im Zweifel Vorrang vor dem Artenschutz habe. Klimaschutzminister Robert Habeck hatte diese Losung mit Blick auf die Windkraft ausgegeben, Söder fordert sie auch für die Wasserkraft: Selbst an einem naturnahen Fluss wie der Salzach will er neue Wasserkraftwerke bauen.

Mit solchen Ansinnen weiß er seinen Kabinettskollegen und -konkurrenten Hubert Aiwanger auf seiner Seite. Der stellvertretende Ministerpräsident sagte am Dienstag, in Zeiten, in denen man alte Kohlekraftwerke zu Recht wieder ans Netz nehme und damit CO 2 „rausballert“, müsse man „auch darüber nachdenken, das Thema Vogelschutz nüchtern und fachkompetent zu beleuchten“.

Es sei „bezeichnend“, dass der Rote Milan, obwohl angeblich vom Aussterben bedroht, an jedem Windradstandort in Deutschland auftauche. „Entweder ist das der Letzte seiner Gattung, der dann in ganz Deutschland rumfliegt – oder die sind nicht so selten.“