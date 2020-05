CSU-Chef Söder zur Coronakrise : „Wenn wir jetzt zögern, droht ein zweiter Brexit in Italien“

In der Krise zeigt sich der Charakter eines Politiker: Markus Söder am 5. Mai. Bild: EPA

Ist die Europäische Union eine Fehlkonstruktion, Herr Ministerpräsident?

Die EU ist die beste Idee, die je auf dem europäischen Kontinent entstanden ist. Aber wir müssen sie jetzt wieder neu erfinden und an die Herausforderungen der Zeit anpassen. Nicht nur das Coronavirus, sondern auch der Nationalismus verbreitet sich pandemisch. Wir brauchen daher einen neuen Geist des Zusammenhalts in Europa.

Was heißt das konkret?

Dass wir den Wiederaufbau Europas rasch und nachhaltig angehen müssen. Dabei sollten wir nicht in alte Verhaltensmuster und Reflexe zurückfallen. Europa braucht jetzt einen großen neuen Impuls.

Die Bundeskanzlerin und der französische Präsident schlagen vor, dass die EU-Kommission 500 Milliarden Euro Schulden aufnimmt, die dann jedes Land entsprechend seinem Anteil am EU-Haushalt zurückzahlt. Das sind dann gemeinsame Schulden, die Deutschland bisher abgelehnt hat.

Eine Schuldenunion würde entstehen, wenn wir Corona-Bonds einführten. Dann würde Deutschland unbegrenzt für alte Schulden anderer Mitgliedstaaten haften. Es ist kein Neustart für Europa, wenn man nur Haushaltsdefizite in anderen Ländern ausgleicht. Das ist nicht sinnvoll. Vor allem schwächt es unser Land auf Dauer. So kann Deutschland auch kein starker Partner bleiben, um anderen zu helfen. Im Vergleich zu Bonds oder einem eigenen Schulden- oder Steuerrecht ist die Idee der Kanzlerin und des französischen Präsidenten der verträglichste Weg. Ich kann mir vorstellen, dass der Fonds am Ende eine Kombination aus Zuschüssen und Krediten wird. Wichtig ist: Es darf kein Geld für alte Schulden sein, sondern für neue Ideen, für Digitalisierung, Technologie und Infrastruktur. Nur das hilft dauerhaft. Wenn wir jetzt nicht den von Corona besonders betroffenen EU-Partnern helfen, könnte Europa endgültig auseinanderfallen. Dann würde unser Kontinent nicht nur wirtschaftlich verlieren, sondern könnte sogar am Ende zum Spielball anderer Mächte werden.

Von welchen?

Jeder kennt die Interessen. Europa muss selbstbestimmt und einig im internationalen Prozess bleiben. Im Moment besteht die Gefahr, dass Europa sich von der Weltbühne zurückzieht. Das wäre auch ein Rückschritt für unsere Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Wenn Deutschland Italien und Spanien hilft, dann helfen wir damit uns selbst – und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch-kulturell. Denn wir alle sind Europa.

Mancher Parteifreund von Ihnen scheint sehr wohl eine Schuldenunion zu fürchten.

Ich habe Verständnis für solch eine Skepsis. Der Grat ist auch sehr schmal. Solche Summen verursachen einem natürlich Bauchschmerzen. Daher kommt es sehr auf die Ausgestaltung der Fonds an. Eine Totalverweigerung hilft aber leider auch nichts. Denn ein Zerfall Europas und damit des Binnenmarktes wäre allein finanziell das weitaus höhere Risiko. Wir sehen ja jetzt schon, welchen wirtschaftlichen Ausfall wir wegen Corona haben, nur weil Lieferketten aus Südeuropa nicht funktionieren. Wenn wir jetzt zögern oder die psychologische Wirkung unterschätzen, droht ein zweiter Brexit in Italien. Ein Europa ohne Italien oder Spanien ist aber kein Europa mehr, wie wir es kennen. Dann ergibt die EU keinen Sinn mehr.

Halten Sie es für realistisch, dass eines der südlichen Länder die EU verlässt, wenn es nicht mehr auf die Beine kommt?

Viele haben nicht gedacht, dass Großbritannien ernst macht. Jetzt wird der Brexit vollzogen. Ich kann mir ein starkes Europa ohne Großbritannien immer noch nicht vorstellen. Aber ohne Italien bleibt wenig von der Ursprungsidee erhalten. Die Basis der EU waren die Römischen Verträge. Italien ist kulturell-historischer Kern Europas und das heimliche Sehnsuchtsland der Deutschen. Corona hat Italien tief getroffen und verwundet. Wir dürfen das Land nicht einfach Populisten wie Salvini überlassen. Was in Italien passiert, betrifft uns alle. Daher lieber mit Vernunft und Klugheit helfen, anstatt sich wegzuducken und am Ende vor den Scherben Europas stehen. Es geht jetzt um eine wichtige historische Weichenstellung in Europa. Da dürfen wir nicht versagen.