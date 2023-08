In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt „blieben und bleiben viele Fragen offen“, sagt Bayerns Ministerpräsident nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses. An der Koalition mit den Freien Wählern will er festhalten.

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger weitere Aufklärung gefordert. Der Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef solle 25 Fragen schriftlich beantworten, sagte Söder nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag in München. Wirtschaftsminister Aiwanger habe sich in der Sitzung und im Ministerrat zu den Vorwürfen geäußert, seine Erläuterungen seien für eine abschließende Bewertung aber nicht ausreichend.

„Es ist wichtig, reinen Tisch zu machen und für Klarheit zu sorgen, damit man weitermachen kann“, sagte Söder. „Es blieben und bleiben viele Fragen offen.“ Aiwanger habe zugesagt, die 25 Fragen rasch, umfassend und „nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen“.

Aiwanger werde dafür gegebenenfalls auch Schulakten hinzuziehen, insofern sie zugänglich seien, so der CSU-Vorsitzende. Söder äußerte die Hoffnung, dass die Koalition durch die weitere Aufklärung „dann hoffentlich vernünftig weiterarbeiten kann“. Eine Frist zur Beantwortung der Fragen nannte der CSU-Vorsitzende zunächst nicht.

Söder nennt keine Frist zur Beantwortung

Aiwanger aus dem Amt des Wirtschaftsministers und jenem des stellvertretenden Ministerpräsidenten zu entlassen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt „ein Übermaß“, so Söder. Er fügte aber hinzu: „Es darf jetzt auch nichts mehr hinzukommen.“ Der Schaden für Bayern sei bereits hoch.

Der Ministerpräsident sagte, er wolle die – seit 2018 bestehende – Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Die Zusammenarbeit mit ihnen sei gut, sagte Söder. Bisher hatte der CSU-Chef immer in Aussicht gestellt, die Koalition auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober weiterzuführen. Mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das zunächst Hubert Aiwanger zugeschrieben wurde, waren Zweifel daran entstanden, ob dies weiterhin gelte.

Aiwanger hatte am Samstag die in der „Süddeutschen Zeitung“ erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen, er habe als Schüler in den Achtzigerjahren ebendieses antisemitische Flugblatt verfasst. Er distanzierte sich in einer schriftlichen Erklärung von dem Inhalt und teilte mit, der eigentliche Verfasser werde sich selbst zu erkennen geben. Gleichzeitig äußerte Aiwanger, es seien damals „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden.

Kurz darauf bezeichnete sich Aiwangers ein Jahr älterer Bruder Helmut als Urheber des Texts. Er habe diesen aus Frust darüber verfasst, dass er in der Schule durchgefallen war.