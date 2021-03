Umfragetief und Corona-Krise : Söder ruft Union zum Aufbruch auf: „Wir haben kein Abo auf die Kanzlerschaft“

Die Sommerzeit hat begonnen : Warum es die Zeitumstellung noch gibt

In Deutschland wurden die Uhren heute Nacht eine Stunde vorgestellt, es gilt wieder Sommerzeit. Doch war die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU nicht beschlossene Sache? Ist ein Ende der Umstellung in Sicht? Die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um ein halbjährlich wiederkehrendes Ritual.