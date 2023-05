Söder will Staatsleistungen an Kirchen erhalten

Besuch beim ZdK : Söder will Staatsleistungen an Kirchen erhalten

Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen anzugehen. CSU-Chef Söder ist gegen entsprechende Pläne – und deutet an, dass es ihm dabei auch um eine Universität in Bayern geht.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich gegen eine Ablösung der altrechtlichen Staatsleistungen an die Kirchen ausgesprochen. Vor der Frühjahrs-Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) sagte der CSU-Politiker am Freitag, er sei kein Fan der Debatte über die Beendigung der Staatsleistungen. Eine Ablösung würde die Länder „viel Geld kosten“, weshalb er wie andere Ministerpräsidenten auch dagegen sei.

Söder bezog sich dabei auf Überlegungen im Bund, die auf die verfassungsrechtliche gebotene Ablösung der dauerhaften Verpflichtungen der Länder an die Kirchen durch die Zahlung einer in Raten zu zahlenden Ablösesumme hi­nauslaufen könnten. In der vergangenen Legislaturperiode hatten die Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke im Bundestag einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht, waren aber von den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD auf dem Verfahrensweg ausgebremst worden.

In dieser Legislaturperiode haben sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, in einem „Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen“ zu schaffen.

Zahlungen an Kirchen steigen

Ein solches Gesetz ist nach den Be­stimmungen der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wie auch des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland von 1949 die Voraussetzung dafür, dass die Länder ihre Zahlungsverpflichtungen sukzessive ablösen können. Der Deutsche Bundestag ist diesem Verfassungsauftrag bislang nicht nachgekommen – und dies, obwohl die jährlichen Leistungen des Staates an die Kirchen aus dem allgemeinen Steueraufkommen bestritten werden.

Da es sich bei den Zahlungen nicht um feste Beträge handelt, sondern die Leistungen dynamisiert sind, steigen die finanziellen Verpflichtungen der Länder von Jahr zu Jahr. So erhielten die beiden großen Kirchen im vergangenen Jahr zusammengenommen annähernd 620 Millionen Euro.

Um seinen Widerstand gegen den Ab­lösungsauftrag der Verfassung zu be­gründen, verwies Söder nicht nur auf die angespannte Lage der Länderhaushalte. Er appellierte in diesem Zusammenhang auch an die Kirchen, sich nicht aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Der Ministerpräsident machte sich damit implizit die Taktik der katholischen Seite zu eigen. Um ein Grundsätzegesetz zu verhindern, drohen deren Vertreter im Bund wie in einigen Ländern damit, Sozial- und Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen aufzugeben, wenn die Bistümer vom Staat nicht mehr so alimentiert würden wie bisher.

Söder erwähnte in diesem Zusammenhang auch „Universitäten“, worunter in Bayern auch die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt fällt. Die Einlassung des Ministerpräsidenten ist ein weiteres Indiz dafür, dass die bayerischen Bischöfe erwägen, sich aus der Trägerschaft der einzigen katholischen Universität im deutschen Sprachraum zurückzuziehen und diese Einrichtung dem Freistaat zu überantworten.