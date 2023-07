Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (links) am 19. Juli 2023 zusammen mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobridt in Kloster Andechs Bild: dpa

Die CSU-Spitze hat zurückhaltend, aber nicht ablehnend auf den jüngsten Vorstoß des CDU-Politikers Thorsten Frei reagiert, das Individualrecht auf Asyl in der Europäischen Union abzuschaffen und stattdessen jährlich ein Kontingent von 300.000 bis 400.000 Schutzbedürftigen aufzunehmen. Auf einer Klausurtagung der Landesgruppe im bayerischen Kloster Andechs sprach CSU-Chef Markus Söder von einem „spannenden Vorschlag“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Er glaube allerdings, so Söder, dass die jüngsten bayerischen Impulse, etwa striktere Grenzkontrollen, „einen schnelleren Ertrag“ bringen würden. Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, hatte in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. gefordert, das europäische Asylrecht auf eine neue Basis zu stellen.

„Wir sind das menschlichste Land“

Freis Idee wäre im Fall der Umsetzung laut Söder eine „fundamentale Änderung, die schon eine Herausforderung wäre“. In Bayern bleibe es dabei: „Wir sind das menschlichste Land, wir haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als beispielsweise Frankreich, mit Nordrhein-Westfalen zusammen die meisten, wir haben das auch nicht bereut.“

Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sprach in Kloster Andechs von „zwei Diskussionsebenen“. Einerseits gehe es um rasche Begrenzung der illegalen Zuwanderung im bestehenden System, andererseits gebe es die notwendige Debatte, „wie man langfristig in Europa zu einem veränderten Asylsystem kommen kann“. Dazu habe Frei „einen wichtigen Beitrag geleistet“. Es gehe darum, das Asylsystem nicht zu überfordern, denn das könnte laut Dobrindt dazu führen, dass Menschen in Not nicht mehr unterstützt würden.

Söder sagte, es brauche „eine bessere Steuerung und klarere Begrenzung“ der Zuwanderung. Debatten darüber, „ob unser Land jedes Jahr 1,5 Millionen Zuwanderer braucht“, überforderten die Leute.

Er stellte „aus Gerechtigkeitsgründen“ zur Disposition, dass Flüchtlinge aus der Ukraine weiterhin direkt Bürgergeld bekommen können. „Am Ende muss der Grundsatz gelten: Wer einbezahlt hat, und zwar über längere Zeit, der muss am Ende auch mehr bekommen als jemand, der noch keine Möglichkeit hatte einzubezahlen.“ Das gelte auch für die medizinische Betreuung.